Единственный реалистичный путь к миру – заставить агрессора прекратить войну – Украина в ОБСЕ

Единственным путем завершить войну в Украине и установить длительный и справедливый мир является заставить страну-агрессор Россию вывести свои оккупационные войска с украинских территорий. Сейчас Москва не демонстрирует намерений завершить войну.

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С таким заявлением выступила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ. Ее слова процитировало агентство Укринформ.

"Украина не выбирала эту войну, но мы настроены ее завершить. К сожалению, Россия не демонстрирует таких намерений", – сказала она.

Дипломат подчеркнула, что благодаря поддержке международных партнеров Украина "доказывает, что российская военная машина не является непобедимой". Только в течение февраля государство-агрессор потеряло в результате боевых действий более 36 тысяч военных, не менее 300 танков, почти 1 500 артиллерийских систем и 600 бронемашин.

Кроме того, за прошлую неделю Силы обороны Украины успешно поразили стратегические российские военные объекты, в частности: склад боеприпасов вблизи Селидового (Донецкая область), пункт управления БПЛА в поселке Нестерянка (Запорожская область), командно-наблюдательный пункт и площадка запуска БПЛА у поселка Копани, а также авиабазы "Саки" и "Кача" в Крыму.

"Благодаря дальнейшей военной поддержке наших партнеров Украина демонстрирует, что агрессию России можно остановить. Единственный реалистичный путь к миру - это заставить агрессора прекратить войну. И мы твердо убеждены, что российские манипуляции не смогут сломить глобальное единство стран, которые уважают международное право и отвергают агрессию как средство разрешения конфликтов", – подчеркнула Костенко.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу и призвал завершить войну в Украине по дипломатическому пути. Однако в своем выступлении во время зимней встречи ПА ОБСЕ в Вене он ни разу не упомянул Россию.

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