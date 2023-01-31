Джонсон: Путин проложил Украине путь к вступлению в НАТО, начав вторжение

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российский диктатор Владимир Путин, начав полномасштабную войну в Украине, проложил Киеву путь к членству в НАТО. На протяжении многих лет страны сигнализировали Москве, что Украину не примут в блок, чем президент РФ и воспользовался.

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Об этом Джонсон написал в статье, опубликованной 30 января на сайте The Washington Post. В результате Россия начала наиболее жестокую войну в Европе за последние 80 лет.

Путин разрушил бесчисленное количество жизней, домов, надежд и мечтаний, он также уничтожил малейшую причину сочувствовать ему, пишет политик. В то же время он "испарил дело против членства Украины в НАТО".

По словам Джонсона, ранее многие читали, что Украина несовместима с НАТО в военном отношении, а уже сегодня украинцы показывают высочайшее мастерство и отвагу, используя технику НАТО на фронте.

"Нет абсолютно ничего, чему НАТО могло бы научить украинцев в ведении войны – на самом деле, это они могли бы научить нас многому. Прежде всего, люди утверждали, что перспектива членства Украины в НАТО была "провокационной" для Путина и для России. По правде говоря, мы никогда не должны были принимать этот аргумент. Мы должны были настаивать на реальности – что Кремлю нечего бояться НАТО, потому что это оборонительный союз. Но страны-члены приняли этот фиктивный пункт. Признаюсь, какое-то время и я принимал его", – пишет бывший британский премьер.

Стараясь изо всех сил не спровоцировать Россию, мировые лидеры добились лишь того, что Путин в 2014 году вторгся на Донбасс и в Крым, а в 2022 году совершил полномасштабное нападение на Украину. Как отметил Джонсон, реальность такова, что НАТО ничего не сделало для защиты Украины и ничего для продвижения дела ее членства в блоке.

"Путин вторгся не потому что думал, что Украина собирается вступить в НАТО. Он всегда знал, что это маловероятно. Он напал на Украину, потому что считал – с многочисленными доказательствами – что мы не очень серьезно относимся к защите Украины. Он напал, потому что хотел восстановить старую советскую империю, и потому что по глупости верил, что победит. Если бы мы были достаточно смелыми и последовательными, чтобы ввести Украину в НАТО и если бы мы действительно имели в виду то, что говорили, то этой полной катастрофы удалось бы избежать", – написал Джонсон.

Экс-премьер Великобритании добавил, что Украина сейчас нуждается в ясности относительно своей позиции в архитектуре евроатлантической безопасности.

"Украинцам нужно дать все необходимое, чтобы закончить эту войну как можно быстрее, и мы должны начать процесс принятия Украины в НАТО, и сделать это необходимо уже сейчас", – подытожил Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом. Это произошло во время их телефонного разговора накануне вторжения России в Украину.

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