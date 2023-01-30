'Был очень фамильярный': Джонсон заявил, что Путин угрожал ему ракетным ударом, и раскрыл детали разговора

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом. Это произошло во время их телефонного разговора в преддверии вторжения России в Украину.

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Глава Кремля пригрозил Джонсону, что российские ракеты долетят до Британии за одну минуту. Об этом сообщает BBC.

По словам Джонсона, угрозы от Путина посыпались после того, как он предупредил, что война станет "полной катастрофой". В частности, Джонсон предупредил Путина, что вторжение РФ в Украину приведет к западным санкциям и увеличению присутствия войск НАТО на границах России.

Бывший глава британского правительства также пытался сдержать военные действия России, заявив Путину, что Украина не вступит в НАТО "в обозримом будущем".

"В какой-то момент он угрожал мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде. Но я думаю, судя по тому очень расслабленному тону, который он вел, и по виду отстраненности, который у него был, он просто подыгрывал моим попыткам заставить его вести переговоры", – рассказал Джонсон.

По словам Джонсона, российский диктатор был "очень фамильярен" во время чрезвычайно важного телефонного звонка. При этом политик отметил, что тогда не знал, была ли угроза Путина искренней.

Напомним, Борис Джонсон заявил, что война в Украине закончится только тогда, когда российская армия будет разгромлена и откинута за украинские общепризнанные границы. И только после этого можно начинать переговоры с РФ.

Ранее экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался по поводу нормандского формата. Он заявил, что эти переговоры касательно Украины были "дипломатической имитацией".

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