'Джей Ди Вэнс ошибается': Роберт Превост, перед тем как стать Папой Римским, критиковал миграционную политику Трампа

За несколько месяцев до того, как кардинал Роберт Фрэнсис Превост стал первым в истории американцем на посту Папы Римского — Львом XIV — он уже четко высказывался против жесткой миграционной политики администрации Трампа. В соцсетях учетная запись, связанная с Превостом, неоднократно распространяла посты и статьи, критикующие такие шаги, как депортации, разделение семей и отмена DACA.

Об этом сообщает The New York Times. Издание отмечает, что в феврале 2024 года в публикациях этого аккаунта появилась статья The National Catholic Reporter, в которой авторыкритиковали позицию Вэнса как неточную с точки зрения католического учения.

В то же время, некоторые посты содержали риторические вопросы относительно того, как возможно игнорировать страдания людей из-за таких политических решений. Известно, что Превост активно поддерживал гуманные позиции Папы Франциска, которые также включают осуждение агрессивной миграционной политики Трампа.

Эти посты, которые также критически относились к "антииммигрантской риторике" Трампа, были частью более широкой кампании, которую кардинал вел в социальных сетях. Они не ограничивались только темами иммиграции, а также касались различных социальных проблем, включая расизм и вооруженные конфликты.

Отметим, что хотя эта учетная запись могла быть ведена кем-то из его помощников или представителей, большинство публикаций указывают на то, что кардинал Превост разделял эти мысли и подходы. В частности, кардинал Превост распространял сообщения, где говорилось о неприязни к расизму, проблемах насилия и социальной несправедливости, что становилось все более актуальным на фоне американских политических событий.

Интерес к кардиналу Превосту возрос после его избрания Папой Римским. Но не все поддержали его назначение. Стив Бэннон, известный союзник Дональда Трампа, в своих интервью отмечал, что Превост - один из самых"прогрессивных" кандидатов, что ставит его на противоположную сторону в вопросах церковной политики.

Сам Превост остался в рамках вежливостии дипломатии в отношении американской политики, но его комментарии и поддержка гуманных и социально справедливых подходов уже стали темой обсуждений среди католиков и политиков по обе стороны Атлантики.

Джей Ди Вэнс, который встретился с Папой Франциском перед его избранием, прислал приветствие новому понтифику и выразилнадежду на плодотворное сотрудничество. Однако для многих христиан, особенно в Америке, дальнейшая критика миграционной политики администрации Трампа, которую поддержал Превост, останется важным моральным вопросом.

Напомним, что новоизбранный Папа Римский Роберт Фрэнсис Превост, рожденный в США, получил важный опыт в Латинской Америке, где работал над социальными реформами, и теперь продолжает бороться за права бедных и социальную справедливость в Ватикане.

