'Дымовая завеса': в Латвии резко отреагировали на заявления Кремля о 'притеснениях' россиян в странах Балтии

В Латвии ответили на заявление РФ об обращении в Международный суд ООН из-за якобы притеснений россиян в странах Балтии. В Министерстве иностранных дел страны отметили, что это – пример "отчаянной реакции" российских властей на решимость Риги, Таллинна и Вильнюса "оставаться верными своим ценностям".

Об этом говорится в официальном комментарии МИД Латвии на запрос "Суспільного". Там назвали такие действия российской стороны "дымовой завесой".

"Заявления России о якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и угрозы подать иск против Латвии, Эстонии и Литвы в Международный суд – это еще один пример отчаянной реакции России на нашу решимость. Решимость оставаться верными своим ценностям: правам человека, международному порядку, основанному на правилах и справедливому миру в Украине. Это "дымовая завеса" – один из старейших трюков в арсенале России", – отметили в латвийском внешнеполитическом ведомстве.

Там подчеркнули, что руководство страны-агрессора "грубо пренебрегает международным правом и нарушает его, чтобы продвигать собственную агрессивную внешнюю политику и колониальное видение того, как должны происходить события".

"Россия злоупотребляет международным правом с целью подрыва безопасности и стабильности соседних стран, суверенитета и демократической легитимности стран Балтии. При этом она разворачивает масштабные и циничные кампании дезинформации, искажает исторические факты, распространяет ложные нарративы, чтобы отвлечь внимание от собственных действий и подорвать наши демократические институты и международную репутацию", – сказано в комментарии.

В МИД Латвии заверили, что Рига "всегда была и остается надежным международным партнером, принципиальным защитником прав человека и международного правопорядка, основанного на правилах, и полностью придерживается своих международных обязательств".

Что предшествовало

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва обратится в Международный суд ООН из-за "нарушения" прав россиян в балтийских странах. Россия обвинила руководство Латвии, Литвы и Эстонии в проведении "противоправной политики" в отношении русскоязычного населения. Также в МИД РФ утверждают, что за последние годы их преследования якобы существенно усилились.

"В странах, которые ранее не отличались соблюдением прав людей разных национальностей, произошел резкий всплеск русофобии, культивируемой на государственном уровне", – заявили там.

В российском МИД заявили, что "все попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем оказались безрезультатными", поэтому было принято решение обратиться в Международный суд ООН.

"Неоднократно призывали Латвию, Литву и Эстонию к международной ответственности в связи с этими нарушениями. Однако власти этих стран отказываются прекратить свою противоправную политику, а все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными. В связи с этим нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН – Международный суд", – говорилось в сообщении.

