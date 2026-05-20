Россия наращивает усилия по созданию информповодов для предстоящей агрессии против стран Балтии – ISW

Страна-агрессор Россия наращивает усилия по созданию информационных условий для возможной будущей агрессии против стран Балтии. Россияне заявляют о подготовке удара с территории стран Балтии и намекают на ответные действия.

Видео дня

При этом по легенде россиян в "ударе" будут принимать участие украинские военные. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Угроза для стран Балтии

Накануне Служба внешней разведки России заявила, что украинские силы якобы готовятся нанести удары беспилотниками по России непосредственно с территории стран Балтии, в частности, Латвии. В ведомстве утверждали, что украинские операторы беспилотников уже размещены на латвийских военных базах.

Также российская разведка намекала на то, что путинская армия намерена нанести удары по заявленным украинским точкам запуска беспилотников, имея в виду латвийские военные базы, а также латвийские центры принятия решений в ответ на удары с латвийской территории.

Кремль часто использует Службу внешней разведки для распространения экстремистских и необоснованных нарративов, направленных на дестабилизацию других стран и оправдание потенциального российского вмешательства и агрессии

Реакция Латвии

Латвийские официальные лица неоднократно отрицали российские обвинения в том, что Рига позволила Украине использовать свое воздушное пространство или территорию для нанесения ударов по России.

Угроза в адрес Латвии появилась на фоне сообщений о том, что румынский истребитель перехватил украинский беспилотник над эстонским воздушным пространством 19 мая после того, как российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отклонили беспилотник от российского воздушного пространства.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия продолжает перенаправлять украинские беспилотники в страны Балтии с помощью систем РЭБ и принес извинения Эстонии и другим странам Балтии за непреднамеренные инциденты.

Заявление российской разведки о том, что украинские силы используют воздушное пространство и территорию Балтии для нанесения ударов по России, является продолжением усилий российских официальных лиц по созданию условий для нарушения воздушного пространства Балтии и Финляндии или проведения других военных операций за якобы разрешение украинским ударным беспилотникам использовать воздушное пространство.

Напомним, Россия 19-21 мая провела стратегические учения по использованию ядерного оружия "в ответ на угрозу агрессии". Кремль начал их, чтобы продемонстрировать силу союзникам Украины и таким образом надавить на них.

Как сообщал OBOZ.UA, отсутствие успехов в войне против Украины может подтолкнуть Кремль к поиску "символической победы" над НАТО. Мишенью российской агрессии могут стать приграничные районы стран Балтии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!