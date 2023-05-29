Рассказал друг. А ему — его хороший знакомый. Волонтёр-педагог. Так сказать, инструктор по безопасности для детей.

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Десятилетняя девочка задала вопрос: "Когда мы ехали в Харьков, в нас выстрелил танк. Дядя, а почему он в меня стрелял?"

Наверное, он попал в кого-то рядом. А почему он стрелял? Дяди и тёти! ПОЧЕМУ ОН СТРЕЛЯЛ???

P. S. Кого больше интересуют выборы в Турции, может убедиться в том, что как я писал здесь ещё после первого тура, всё так и случилось. Ожидаемые теперь последствия тоже были описаны там же. Ничего страшного. Страшное — это когда у нас убивают детей.