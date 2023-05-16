Предупрежу сразу, что для упрощения буду называть здесь кандидатов в президенты Турции условно: Эрдоган, не-Эрдоган и Третий, чтоб никто не запутался.

Видео дня

Итак, судя по всему, там будет второй тур, а по результатам первого Эрдоган чуть впереди. Правда, за не-Эрдогана проголосует большинство сторонников выбывшего Третьего, призвавшего голосовать за не-Эрдогана. Но в то же время из-за несогласия сторонников Третьего с не-Эрдоганом по курдскому вопросу это большинство будет совсем незначительным, так что в результате "разница от Третьего", очевидно, не перебьёт даже того "чуть", которое составляет сегодняшнее преимущество Эрдогана.

Это означает, что действующий президент, видимо, всё же не сменится, но это не так плохо, как может показаться.

Я бы призвал тут не ориентироваться на путина, топящего за Эрдогана: тот вообще мало что понимает и совсем недавно уже успел порадоваться приходу в Германии Шольца, который сейчас уже его вовсе не радует.

Эрдоган, хоть и дружен с пуйлом, для Украины сделал гораздо больше.

Он не просто за украинский Крым, но и поставлял нам практически с самого начала крупномасштабного вторжения Байрахтары, производимые его зятем, когда остальные члены НАТО ещё только взвешивали, что и почём, а помогать летальным оружием пока что не торопились.

Он помог перевести в более спокойное русло ситуацию с ЗАЭС и вообще способствовал ядерной деэскалации даже на уровне разговоров.

Он, снова пользуясь своими особыми отношениями с пуйлом, помогал нам в обмене военнопленными, а также заключить зерновое соглашение и в то же время заблокировал Босфор для русских военных кораблей.

Ну а что при этом всём не забывал ни себя, ни Турцию, это для Востока (и не только для него!) вполне естественно.

Не-Эрдоган (партия которого была основана ещё тем самым Кемалем Ататюрком, который до сих пор красуется на всех турецких купюрах и монетах как отец нации) в случае прихода к власти при всей своей прозападности (кстати, не очень последовательной, как и его поддержка Украины!) не факт, что все достижения Эрдогана сумеет продолжить. А кроме того — существует определённая угроза и того, что он вообще не сможет сохранить Турцию в качестве сильного международного игрока: помешает противостояние с Эрдоганом и парламентом, где тот, похоже, сохранит большинство. Да и внутренние неизбежные ссоры сегодняшней разношёрстной оппозиции, когда она станет делить власть, будут тоже некоторой проблемой для Турции. А ведь она нам ещё нужна.

Даже в вопросе продвижения Швеции в НАТО несколько больше шансов, что это произойдёт при умиротворённом своей победой Эрдогане, чем при не-Эрдогане, которому принимающий соответствующее решение парламент будет жёстко противостоять.

Словом, ценим и то, что в Турции сейчас, ибо это для нас тоже не такой уж плохой вариант. Турция сегодня — какой-никакой, а всё же реальный посредник, что для членов НАТО — редкость. Тем более — иногда посредник весьма эффективный.

Кстати, когда надо было русский самолёт сбить, Эрдоган не растерялся.

В общем, Восток — дело настолько тонкое, что одномерности не предполагает. Тут всегда всё сложнее: с одной стороны, но с другой стороны…