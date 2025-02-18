Двухпартийная делегация Сената США: Украина будет за столом переговоров

Двухпартийная делегация Сената Соединенных Штатов, которая в понедельник 17 февраля прибыла в Киев, отметила важность того, чтобы Украина играла ключевую роль за столом переговоров с Россией о завершении войны. США не могут принимать решение о будущем европейской нации, которая три года находится в войне.

Видео дня

Республиканец Том Тиллис подчеркнул, что Украина будет за столом переговоров и в ближайшие недели и месяцы мир это увидит. Его слова процитировало агентство Укринформ.

Американский сенатор напомнил, что тысячи украинцев отдали свою жизнь в этой войне за будущее своего государства.

"Кто-то действительно верит, что Соединенные Штаты договорятся о соглашении относительно европейской нации, которая сделало то, что они сделали на поле боя, пострадала и не будет за столом переговоров? Конечно, они будут, и вы увидите это в ближайшие недели и месяцы", – заявил Тиллис.

Сенатор Майк Беннет также подчеркнул, что нельзя достичь справедливого мира без участия руководства Украины и Европы. По его словам, таково мнение американского народа.

"Я не верю, что любое соглашение может быть достигнуто за спиной Украины", - добавил политик.

Напомним, что ранее глава делегации, демократ Джин Шахин, подчеркнула, что две партии в Конгрессе поддерживают Украину и не видят никаких переговоров без гарантий безопасности, которые бы удовлетворили украинцев.

По ее словам, США не могут оставить Украину наедине с агрессией России, ведь кремлевский диктатор не собирается останавливаться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что за столом переговоров должны быть только те страны, которые способны взять на себя ответственность за гарантии безопасности, оказание помощи, прекращение российской агрессии и инвестирование в восстановление Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!