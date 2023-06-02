'Дверь закрыта': Данилов резко ответил на слова китайского дипломата о переговорах с РФ

В Украине резко ответили на слова спецпредставителя Китая по евразийским делам Ли Хуэя, который сказал, что ни страна-агрессор Россия, ни Украина якобы "не закрывали дверь для переговоров". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что наше государство не собирается начинать диалог с агрессором и двери для переговоров со страной-агрессором "держит закрытыми".

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Об этом он сказал в пятницу, 2 июня, в эфире национального телемарафона "Єдині новини". Данилов напомнил, что относительно переговоров с российским диктатором Путиным есть официальное решение СНБО.

Конкретно с ним Украина не собирается вести никакие диалоги.

"Мы двери (для переговоров с Россией. – Ред.) не закрыли, мы их не собираемся открывать, они закрыты довольно крепко. Вы знаете, что есть решение СНБО – с Путиным мы никаких переговоров вести не собираемся", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что призывами к переговоров с российскими оккупантами другие государства пытаются отстаивать собственные интересы.

Он в очередной раз напомнил об условиях нашей страны для окончания войны – это выход на границы 1991 года, привлечение РФ к ответственности, компенсация Украине и гарантии безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй заявил, что между Украиной и Россией есть "много трудностей". Однако несмотря на это, ни одна из сторон "не закрыла дверь" для переговоров.

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