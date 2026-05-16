"Был очень прозрачный намек": дипломат указал на "нюанс" со встречей Трампа и Си Цзиньпина

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином вызвала оживленное обсуждение среди экспертов. Аналитики обращают внимание на изменение баланса в переговорах и риторику сторон.

В частности, дипломаты видят в заявлениях китайского лидера скрытые сигналы о глобальном противостоянии. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

По его словам, во время переговоров Си Цзиньпин демонстрировал уверенность и фактически задавал тон диалогу.

"И даже это не конкретизировано, это пока в воздухе. Безусловно, Си чувствовал себя очень уверенно, и это также было заметно", – отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что поведение китайского лидера выглядело как демонстрация силы.

"Со стороны Си это была такая уверенность: "вот здесь я хозяин, я хозяин, вы меня будете слушать", – сказал дипломат.

Зато Дональд Трамп, по его словам, вел себя нетипично, пытаясь избегать конфликтных моментов.

"Такое поведение, чтобы он делал все для того, чтобы не испортить атмосферу и говорить приятные вещи, является абсолютно нетипичным", – пояснил Шамшут.

Отдельно дипломат отметил упоминание Си Цзиньпина о так называемой "ловушке Фукидида" – концепцию, которая описывает риск конфликта между государством, которое набирает силу, и государством, которое теряет влияние.

По мнению Шамшура, это был прозрачный сигнал о видении Китаем глобального баланса сил, где он рассматривает себя как страну на подъеме, а США – как государство, переживающее спад.

В то же время Трамп, по словам дипломата, отреагировал на эти заявления в собственном стиле, подчеркнув, что подобные оценки не касаются его администрации.

"Он написал, что такие слова и убеждения Си касаются не Америки Трампа, а Америки времен Байдена", – отметил Шамшур.

Дипломат также прокомментировал общий тон переговоров, отметив, что Китай не стремится к открытому конфликту, но демонстрирует сильные позиции.

"Мы готовы к переговорам, но у нас сильные позиции", – так он охарактеризовал подход Пекина.

Кроме того, Шамшур подчеркнул стратегические преимущества Китая, в частности в сфере критических минералов, которые имеют важное значение для современных технологий и вооружения. По его словам, именно такие факторы позволяют Пекину вести переговоры более уверенно.

Среди ключевых тем встречи, по оценке дипломата, были вопросы Тайваня, ситуация вокруг Ирана, а также отдельные аспекты сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. В то же время ряд экономических договоренностей остался без конкретного наполнения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином войну в Украине. По его словам, стороны подчеркнули заинтересованность в урегулировании конфликта и дальнейшем поиске путей к его завершению.

