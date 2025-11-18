Две украинские АЭС работают на пониженной мощности после российских ударов: в МАГАТЭ бьют тревогу

Хмельницкая и Ровенская АЭС в Украине снизили мощность после последних атак страны террориста. Из-за этого в МАГАТЭ бьют тревогу.

Об этом говорится в заметке организации на сайте. Отмечается, что две украинские АЭС работают на пониженной мощности после очередных российских ударов.

"Две украинские атомные электростанции (АЭС) в течение последних десяти дней работают на пониженной мощности после того, как военное нападение повредило электрическую подстанцию, критически важную для ядерной безопасности", – заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

Отмечается, что эти подстанции являются критически важными узлами в электрической сети Украины, которые служат объектами, где уровни напряжения трансформируются и контролируются для обеспечения надежной передачи электроэнергии. Для атомных электростанций (АЭС) они незаменимы для поддержки внешнего электроснабжения, которое поддерживает системы безопасности и функции охлаждения, что делает их целостность жизненно важной для ядерной безопасности и защиты.

Впрочем, после последних военных действий, направленных против подстанции, в ночь на 7 ноября Хмельницкая и Ровенская АЭС были отключены от одной из двух линий электропередач напряжением 750 киловольт (кВ). Кроме того, оператор сети приказал уменьшить производство электроэнергии некоторыми из их реакторов.

В понедельник, 17 ноября, одну из поврежденных линий уже восстановили. Впрочем другая остается неисправной. Три реактора продолжают работать на ограниченной мощности по просьбе оператора сети.

"Надежное внешнее электроснабжение является жизненно важным для поддержания и функционирования функций ядерной безопасности. С этой целью эксперты Агентства с помощью специальных экспертных миссий будут продолжать оценивать функциональность подстанций, имеющих решающее значение для ядерной безопасности и защищенности", – рассказал генеральный директор Гросси.

Детали о других АЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) пока остается подключенной к сети после ремонтных работ, проведенных под защитой локальных соглашений о прекращении огня, заключенных при посредничестве МАГАТЭ в конце октября и десять дней назад.

Прекратив месячное отключение электроэнергии за пределами объекта, это позволило возобновить техническое обслуживание систем безопасности станции.

Однако, одна из двух линий электропередач за пределами объекта, которые были восстановлены благодаря недавнему ремонту – линия Днепровская напряжением 750 киловольт (кВ) – снова была отключена в пятницу вечером после срабатывания системы защиты. Причина все еще расследуется.

Генеральный директор Гросси сообщил, что МАГАТЭ сотрудничает с обеими сторонами, чтобы помочь в своевременном восстановлении линии. Агентство продолжает реализацию своей комплексной программы помощи Украине в сфере ядерной безопасности и защищенности.

В рамках программы МАГАТЭ завершило частичные поставки товаров акционерному обществу "Николаевоблэнерго", состоящие из электрических шкафов, автоматических выключателей, разрядников и аналогичных изделий, необходимых для обеспечения надежного электроснабжения для безопасной эксплуатации АЭС Украины. Дополнительные товары, которые все еще производятся, будут доставлены в ближайшие месяцы. Эти поставки стали возможными благодаря поддержке Австрии, Франции, Германии, Италии и Европейского Союза.

Кроме того, Южно-Украинская АЭС получила 12 станций мониторинга мощности дозы гамма-излучения, предназначенных для расширения ее возможностей радиационного мониторинга. После ввода в эксплуатацию эти станции также будут обеспечивать Международную информационную систему радиационного мониторинга (IRMIS) данными мониторинга, предоставляя информацию о радиологической обстановке на местах во время нормальной эксплуатации станции и во время аварии. Поставка была поддержана Европейским Союзом.

Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами Украины получило ИТ-оборудование, а Чернобыльская АЭС – внедорожник. Обе поставки были профинансированы Великобританией и направлены на усиление мер ядерной безопасности на обоих объектах.

Благодаря этим поставкам общее количество организованных МАГАТЭ во время конфликта поставок достигло 174, что составило более 20,5 миллиона евро.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Россия угрожает ядерной безопасности европейского континента и нарушает международное право. Очередным примером этого стала атака по подстанциям украинских атомных станций 30 октября.

Что предшествовало

В ночь на 30 октября россияне атаковали Украину десятками ударных беспилотников, а также баллистическими ракетами. В компании ДТЭК сообщили, что РФ снова нанесла удары по теплоэлектростанциям в разных регионах Украины. В результате обстрелов серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Кроме этого, 30 октября враг повредил критически важные для Украины и ее ядерной безопасности подстанции. В частности, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередачи. Последствия вражеской атаки зафиксированы и на Ровенской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что риски для ядерной безопасности остаются реальными и постоянными. Он призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок и полного уважения к семи неотъемлемым столпам ядерной безопасности и защищенности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский удар по украинской энергетической инфраструктуре и призвал мир дать надлежащую реакцию. Он подчеркнул, что этот обстрел является очередным проявлением российского террора, направленного против мирных объектов.

