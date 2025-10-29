"Думал, что это будет легко": Трамп сделал "признание" по урегулированию войны в Украине и вспомнил "теплые" отношения с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что был убежден в легком урегулировании войны в Украине, которую развязала Россия. Он был уверен, что заключить мирное соглашение ему удастся благодаря "теплым" отношениям с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом глава Белого дома сказал во время речи на обеде руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Вместе с тем американский лидер выразил уверенность, что положит конец боевым действиям.

Остановить войну оказалось сложнее, чем казалось

Трамп отметил, что среди всех конфликтов именно российско-украинская война остается единственной, которую ему до сих пор не удалось завершить.

"Единственное, что я не сделал, это Россия-Украина, но это тоже будет сделано. Я думал, что это будет легко из-за моих теплых отношений с президентом Путиным. Оказалось, что это немного иначе, но я думаю, что это будет сделано", – подчеркнул президент США.

Напомним, накануне стало известно, что Дональд Трамп намерен расширить санкции против России. В Вашингтоне рассчитывают, что жесткие экономические шаги заставят главу Кремля сесть за стол переговоров и обсудить прекращение войны в Украине. Представитель при НАТО Мэтью Уитакер подтвердил, что Белый дом не только продолжает предыдущие ограничения, но и готовит новые шаги против российской энергетики.

Как писал OBOZ.UA, накануне Дональд Трамп отреагировал на недавние испытания ядерной ракеты "Буревестник", которые состоялись в России. Он посоветовал российскому диктатору сосредоточиться на завершении войны против Украины, а не проводить испытания ядерного оружия.

