Россия пока не получила ответа от США на предложение российского диктатора Владимира Путина направить часть замороженных активов РФ в фонд так называемого Совета мира. Вопрос возможного участия России в этом органе сейчас прорабатывается министерством иностранных дел вместе с союзниками и партнерами.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, "дух Анкориджа" отражает набор взаимных пониманий между Москвой и Вашингтоном, которые могут способствовать прорыву в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. В то же время работа над реализацией договоренностей между РФ и США, достигнутых на встрече в Анкоридже, продолжается.

Песков также отметил, что тема возможного участия России в "Совете мира" "продолжает прорабатываться МИД вместе с союзниками и партнерами". Он отметил, что ответ США на предложение Путина по использованию части замороженных в США активов РФ пока не поступил.

Пресс-секретарь подчеркнул, что реализация договоренностей Анкориджа остается приоритетом для российского руководства. "Работа над этим продолжается, и мы надеемся на прогресс во взаимопонимании с американской стороной", – добавил Песков.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласилась с инициативами США по украинскому вопросу во время встречи в Анкоридже. Российская сторона ожидала, что после этого вопрос войны в Украине будет урегулирован.

Также напомним, Россия активизировала информационную кампанию, направленную на срыв договоренностей о гарантиях безопасности для Украины после войны. Кремль пытается убедить США и европейских партнеров отказаться от соответствующих обязательств, продвигая новые нарративы об "эскалации" и угрозе мировой войны.

