Дуда: сложно представить безопасность в Европе без Украины в НАТО

Без членства Украины в НАТО сложно представить будущую архитектуру безопасности в Европе. Поэтому во время саммита в Вильнюсе должны прозвучать сигналы о сближении нашей страны с Альянсом.

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Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на встрече с польским генералитетом в городе Легионово.

"Мы полностью осознаем условия для членства Украины, их понимает и Украина. Но, несмотря на это, сложно представить будущую архитектуру безопасности в Европе без Украины в НАТО, а также без членства Украины в ЕС. И самое главное – сложно представить безопасность Польши без свободной, независимой и стабильной Украины", – подчеркнул Дуда.

В то же время польский лидер заявил, что вызывает беспокойство ядерная эскалация со стороны России, а также переброска в Беларусь ПВК "Вагнер". Поэтому во время саммита НАТО с польской стороны прозвучит сильный сигнал: российская политика, использующая угрозы ядерной эскалации против стран НАТО, не может остаться без ответа.

Об ожиданиях от саммита НАТО рассказал также министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он подчеркнул, что Польша рассчитывает на то, что Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе даст четкий сигнал о своей поддержке Украины. Его слова цитирует "Польское радио".

"Мы рассчитываем на расширение Североатлантического альянса, на вступление Швеции в его ряды. Мы рассчитываем на то, что Североатлантический альянс даст четкий сигнал о своей поддержке Украины", – заявил Блащак.

Министр также добавил, что Варшава рассчитывает на то, что благодаря польской активности политика сдерживания и обороны Североатлантического альянса станет еще более четкой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В преддверии Вильнюсского саммита во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Науседой Столтенберг поддержал отмену ПДЧ на пути Украины в НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина должна стать членом НАТО. Он также подтвердил, что государства Альянса решили отменить для Украины требование выполнять План действий по членству на пути к вступлению в блок.

Науседа также заявил, что решение саммита "не разочарует украинцев".

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