Зеленский о стороннике Путина Орбане: официальный Будапешт противопоставляет себя всему цивилизованному миру

Глава государства Владимир Зеленский с упреком отозвался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который по-прежнему потакает российскому президенту Владимиру Путину в его открытой повестке войны. Такая политическая лояльность напрямую противопоставляет официальный Будапешт всему цивилизованному миру, предпринимающему все меры, чтоб закончить кровопролитную войну.

Об этом украинский гарант заявил в традиционном ежевечернем выступлении, транслируемое пресс-службой Офиса президента. Зеленский опечален тем, что правительство Венгрии настойчиво самоустраняется от помощи Украине, не признавая опасности и для собственной страны.

"Мы же не просили чего-нибудь особенного от официального Будапешта. Мы даже не получили того, что делают все остальные! Делают ради мира. Не получили жизненно необходимого транзита оборонной помощи, не увидели нравственного лидерства. Не увидели никаких усилий, чтобы остановить войну! Почему так?", – задается вопросом лидер нации.

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Зеленский подчеркнул, что позиция Будапешта никак не отразится на добрососедских отношениях наших народов. Украинцы ощущают и благодарны за поддержку, которую венгры в унисон с Европой транслируют на фоне вторжения России.

"Политики уходят. А правда остается. Вот о чем я говорю – о правде. Если это война, я называю ее войной, а не "специальной операцией". Если это угроза всей Европе, то я называю это угрозой всей Европе. Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой", – заключил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Будапешт категорически не поддержал санкции Европы против импорта российского газа и предупредил, что будет их блокировать;

поощрение войны Орбаном раскритиковал и глава Польши Анджей Дуда, указав, что Венгрии придется дорого расплачиваться за такую политику премьера;

однако сам глава венгерского правительства обозначил, что готов помогать Украине, но не ценой разорения собственного народа.

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