Доступ к материалам о преступлениях сотрудников НАБУ и САП: эксперт объяснил вероятную причину обысков в ОГП

Ночные обыски НАБУ в Офисе генерального прокурора могли преследовать гораздо более широкую цель, чем проверка одного сотрудника прокуратуры по делу о "крышевании" мошеннических колл-центров. Такое мнение высказал политический аналитик и политтехнолог Виктор Таран в своем посте на Facebook.

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Он обратил внимание на то, что следственные действия проводились не только в помещении сотрудника ОГП, чью возможную причастность к противоправной деятельности проверяют детективы. Обыски также прошли в служебных помещениях Генерального прокурора, его первого заместителя, других сотрудников и структурных подразделений ОГП.

В прокуратуре заявили о полном содействии расследованию. Сотрудника, фигурирующего в деле НАБУ, отстранили от должности, также решается вопрос о его увольнении.

"И это правильно: должность не должна ни защищать от следствия, ни позволять прикрывать возможные преступления", – отметил Таран.

В то же время аналитик обратил внимание на заявление ОГП относительно масштаба обысков и перечня документов, к которым могли получить доступ детективы. По информации прокуратуры, среди них были материалы производств в отношении лиц, связанных с руководством САП, а также в отношении возможных нарушений со стороны сотрудников НАБУ и САП.

"Проще говоря: детективы могли увидеть материалы дел, в которых фигурируют их же коллеги. Там могут быть доказательства, показания, результаты негласных следственных действий и информация о дальнейших шагах следствия", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что пока речь идет о версии Офиса генерального прокурора, которую НАБУ не подтвердило и не опровергло. Однако в случае ее подтверждения доступ детективов к материалам дел в отношении представителей НАБУ и САП может свидетельствовать о конфликте интересов.

По словам Тарана, расследование в отношении сотрудника прокуратуры должно проводиться без каких-либо поблажек в связи с его должностью. В то же время необходимо установить, не вышли ли детективы НАБУ за пределы разрешенного судом доступа к документам, не имеющим отношения к основному делу.

"Независимость НАБУ не означает, что его детективам позволено всё. Особенно когда они получают доступ к делам против собственных коллег", – заявил политтехнолог.

Таран добавил, что правовая оценка должна быть дана каждому конкретному действию детективов: какие материалы они просматривали, копировали или изымали и имели ли они на это разрешение суда.

"Сейчас же обе стороны озвучили свои версии, а обществу остается ждать правовой оценки. Иначе вместо правосудия мы получим очередную войну ведомств за контроль над неудобными делами. А это уже не борьба с коррупцией, а борьба за влияние внутри правоохранительной системы", – подытожил эксперт.