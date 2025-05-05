'Достоинство всегда побеждает угнетение': главные заявления Зеленского и премьер-министра Чехии Фиала на пресс-конференции. Видео и фото

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала проводят пресс-конференцию по итогам встречи в Праге. Украинский лидер подчеркнул, что встреча проходит в годовщину Пражского восстания.

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"Очень символично наша встреча проходит именно сегодня в годовщину Пражского восстания, годовщина которая доказывает, что достоинство людей всегда побеждает любое угнетение", – сказал Зеленский.

В ходе разговора Фиала рассказал о нескольких проектах, которые будут реализовываться в Украине и уже в действии.

По словам чешского политика, артиллерийская инициатива, которая Украине помогает в обороне успешно продолжается. Чехии удается обеспечивать поставки, как и планировалось.

"Украине передали 500 тыс. боеприпасов Чехия выступала посредником при поставках 2 тыс. единиц тяжелой техники, среди которой 300 танков. Я надеюсь, что мы и в дальнейшем будем так активно поставлять снаряды большого калибра", – подчеркнул Фиала.

Также политик рассказал о нескольких других проектах, среди них:

– обучение украинских пилотов на F-16 и L-39, которое будет проходить в Чешской республике

– поставки когенерационных установок на 80 миллионов евро.

– окончание ветряных мельниц на востоке Украины на 60 млн евро.

– Škoda Transportation планируют поставки в области транспорта.

Премьер Чехии отметил, что Украина может рассчитывать на их поддержку и в будущем ради победы.

Со своей стороны, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина высоко ценит помощь и поддержку Чехии и объявил о создании украинско-чешской школы F-16.

"Украина высоко ценит вашу поддержку, мы заинтересованы в расширении всего, что мы делаем вместе с Чехией. Я хочу поблагодарить господина премьер-министра лично и хочу поблагодарить всех наших чешских друзей, прежде всего за оборонное сотрудничество. Чешская инициатива в артиллерии работает очень эффективно и в этом году мы рассчитываем на больший результат, чем в прошлом году. Мы ценим готовность Чехии помогать в развитии нашей боевой авиации. Одним из результатов этого визита является детализация проекта создания украино-чешской школы F-16. Мы готовы как можно быстрее воплощать этот проект в жизнь", – отметил гарант.

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