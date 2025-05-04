Зеленский прибыл с визитом в Прагу. Фото и все подробности

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Прагу. В столице Чехии у главы украинского государства запланирована, в частности, встреча с президентом Петром Павелом и другими топ-чиновниками.

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О своей поездке Зеленский рассказал в официальном Telegram-канале. Также были опубликованы фото его прибытия в аэропорт Праги "Рузине".

"Вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Чехию", – говорится в сообщении.

Зеленский рассказал, что в Праге у него запланированы встречи с такими политиками как президент Петр Павел, премьер-министр Петр Фиала, главы Палаты депутатов и Сената, лидеры парламентских фракций.

Кроме того, украинский лидер должен встретиться с руководителями оборонных компаний, студенчеством и украинским сообществом.

"Самое главное – наша благодарность Чехии за принципиальную поддержку и укрепление нашего сотрудничества. Чешская артиллерийская инициатива сработала эффективно, будем продолжать. Отдельное направление сотрудничества – развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16", – заявил Зеленский.

Он добавил, что вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции "готовим хорошие новости для Украины".

"Конечно, будем говорить о дипломатических усилиях и совместном давлении на Россию ради длительного прекращения огня и завершения войны", – заявил президент.

Елена Зеленская в свою очередь примет участие в открытии конференции Healthcare Initiative for Ukraine – важной платформы для укрепления международного медицинского партнерства и сохранения жизней наших людей.

Также подготовлен новый шаг в расширении коалиции украинских студий в чешских университетах.

"Во всех сферах увеличиваем поддержку для Украины", – резюмировал Зеленский.

Перед этим о визите Зеленского в Прагу сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, встречавший украинского лидера в аэропорту чешской столицы.

"Сегодня я приветствовал президента Владимира Зеленского, лидера свободного мира в Рузине", – написал он в соцсети X.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский официально отказался от трехдневного перемирия ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая, предложенным российским диктатором Владимиром Путиным. Предложение главы Кремля он назвал "театральной постановкой", призванной создать иллюзию выхода РФ из изоляции.

Зеленский также заявил, что Украина готова к прекращению огня с любого дня, но по меньшей мере на месяц, что было предложено США. Он подчеркнул: цинично предлагать перемирие только на праздники, когда войска РФ каждый день бьют по Украине.

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