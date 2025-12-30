Донбасс, или про топографический кретинизм…

Видео дня

Мы сейчас постоянно слышим про переговорный процесс, некий витающий в атмосфере "мир" и когда озвучиваются требования страны-оккупанта россии, то она заявляет о том, что хочет контроля над территорией Донбасса.

От российских представителей, от американцев, в документах, в пунктах, везде фигурирует название Донбасс.

Но, что это такое? Почему все, подразумевают под этим названием Донецкую область, что кардинально неправильно и даже более того – может стать для нас тем подводным камнем, который всех и отправит на дно в ближайшем будущем.

Донбасс – это не Донецкая область.

Донбасс – это Донецкий каменноугольный бассейн, охватывающий Донецкую, Луганскую, а также частично Запорожскую, Днепропетровскую и немного Харьковскую области.

В Украине нет области – Донбасс. Нет района – Донбасс. Нет города – Донбасс. В Украине это регион, полностью включающий 2 области и частично ещё 3.

Когда россия заявляет, что она хочет вывода украинских войск с Донбасса, что она имеет ввиду? Все так с уверенностью обсуждают это требование, словно она подразумевает Донецкую область, но в действительности это ловушка камуфлет, в которую мы сами же себя заводим, с серьёзным выражением лица обсуждая это требование, но, не уточняя, о чём идёт речь. Не исправляя ошибки других, поддакиваем им.

Мы в своё время научили европейцев правильно на английском писать название Киев, мы разжевали им, как правильно латиницей пишется название Одесса, но ни у кого не возникает и малейшего желания возразить, когда произносится название региона Донбасс, а все обсуждают это так словно речь идёт про Донецкую область!

Повторюсь, адептам культа омываемого четырьмя океанами Крыма, такое простительно, мы же не должны эти ошибки позволять им допускать.

Учим иностранцев правильно говорить и разбираться в регионах Украины.