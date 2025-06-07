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Блог | Дональд Трамп в тупике: президент США становится соучастником преступлений Путина
Если Путин не собирается прекращать огонь, Дональд Трамп оказывается в тупике. Он не может отменить санкции против России, хотя очень этого хочет. Ведь он продолжает очень верить в возможность каких-то экономических сделок с Россией, а Путин не дает ему таких возможностей. Сегодня США делают все возможное, чтобы Киев и Москва разговаривали без них.
Трамп все время пытается снять с себя ответственность за происходящее. Он также пытается сделать все возможное, чтобы не быть в американских медиа соучастником путинских преступлений. Но с каждым днем ему все труднее этого достигать - вот он и бесится.
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