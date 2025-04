С того момента, как Дональд Трамп во второй раз переехал в Белый дом, планета потеряла покой. Уже почти не осталось стран и народов, которые не коснулись его "реформы".

Создается впечатление, что Дональд Трамп решил разрушить существующий мировой порядок, до конца не понимая, что именно из этого выйдет.

Американський президент діє, як стихія, зрозуміти наслідки якої можна буде лише тоді, коли все вляжеться і затихне.

Нещодавно по Сполученим Штатам прокотилася потужна антитрампівська хвиля протестів. З чого стало зрозуміло, що і американці, не менш ніж інші люди на планеті, стурбовані політикою, яку проводить Дональд Трамп.

Особисті контакти з американцями теж підтверджують той факт, що наростає невдоволення і нерозуміння того, що робить Трамп і яка головна мета його руйнівної політики. Давайте спробуємо з’ясувати деякі настрої американських виборців, які обрали світу Дональда Трампа.

Недавні опитування показали значне падіння підтримки президента США Дональда Трампа. Це може мати серйозні наслідки для його політичної кар'єри та ускладнити реалізацію майбутніх планів.

Останні дані вказують, що рейтинг схвалення американського лідера досяг найнижчого рівня з початку його другого терміну. За результатами опитування Navigator Research (3-7 квітня) 44% респондентів схвалюють його діяльність, а 53% — навпаки - не схвалюють.

Рівень підтримки президента США Дональда Трампа знизився до антирекорду і складає 43%, вперше з дня інавгурації 20 січня, як це випливає з даних опитування агентства Reuters і компанії Ipsos.Відповідно до січневого опитування Reuters і Ipsos, проведеного майже зразу після інавгурації Трампа, рівень підтримки американського президента склав 47%, що на даний момент залишається найбільшою цифрою в період другого терміну його правління.

Респонденти також негативно оцінили діяльність Дональда Трампа в управлінні економікою США і боротьбі з високою вартістю життя — схвалили дії лідера за згаданими питаннями лише 37% і 30% опитаних відповідно

Як американські центральні ЗМІ оцінюють діяльність Дональда Трампа, напередодні 100 днів з дня інавгурації.

Не буду аналізувати усі американські ЗМІ, взяв лише два актуальних матеріали, які щойно зʼявилися в The New York Times. Мені здається вони в достатній мірі об’єктивно оцінюють діяльність 47 президента США.

Морін Дауд – оглядачка The Times, вона отримала Пулітцерівську премію за видатний коментар, у своєму матеріалі зазначає, що "Президент Трамп одним сенсаційним махом зміг сколихнути світову економіку, зруйнувати наші альянси, підірвати наше становище у світі, підірвати споживчу довіру, знищити Центр Кеннеді та пошкодити Овальний кабінет, перетворивши його на Палац Цезаря на Потомаку. Трамп використовує повну владу президента для зведення рахунків. Білий дім не був призначений для дрібних тиранів у турах помсти. На найбільшій посаді у світі Трамп виглядає дуже маленькою людиною.

"Помста — це кисень, який тримає його на плаву", — сказав Тім О’Брайен, біограф Трампа. І він оточив себе дрібними людьми, які старанно лестять йому та пихають його на смішні засідання кабінету.

Брендан Карр, голова Федеральної комісії зі зв’язку, навіть має маоїстську золоту голову Трампа на лацкані.

Трамп може навіть перетворитися на Грінча, який вкрав Різдво.

Джеймі Ворнер, виконавчий директор Американської асоціації різдвяних ялинок, попередив у п'ятницю CNN, що свято може бути важким для багатьох сімей, які звикли отримувати свої дешеві штучні ялинки, вогники та прикраси з Китаю, не кажучи вже про подарунки.

Мені довелося ходити в літню школу на алгебру, але я не хочу уряду, який погано знає математику. О’Браєн написав у Bloomberg News, що "трагікомічна "формула"" Трампа для мит "якимось чином поставила Камбоджу та Таїланд на вершину купи країн, які становлять серйозну економічну загрозу для США, а також спричинила запровадження мит на незаселені острови поблизу Антарктиди".

Математика республіканців щодо законопроекту про бюджет також нечітка. Ви не можете віддавати трильйони доларів на зниження податків для багатих і робити вигляд, що це нічого не коштуватиме.

Ще до того, як Трамп відкрив скриньку Пандори економічного горя, ми знали, що цифри не були його сильною стороною. У нього було шість банкрутств, і його батькові довелося купити фішок на 3,4 мільйона доларів, щоб врятувати одне зі своїх казино.

Найбільш переконливим доказом його нерозумності стала його поява в 2006 році в шоу Говарда Стерна з Іванкою та Доном-молодшим. Наполягання брата і сестри Трампів, що вони потрапили до Вартона завдяки своїм заслугам, надихнуло Стерна провести для них поп-вікторину на рівні початкової школи.

Скільки буде 17 помножити на 6?" запитав він. Після деякого нервового сміху Дон-молодший відповів: "96? 94?" Його батько вставив: "Це 11 12. Це 112"."Неправильно!"

Стерн сказав, додавши: "Це 102!". Дональд Трамп повторив "112".

Трампа має насторожити те, що інвестори сором’язливо купують державні облігації США, які зазвичай вважаються безпечними активами."І вгадайте, кому належить великий борг США?" сказав О’Брайен. "Китай, Японія, Європа. Вони добре ставляться до нас зараз?"У той час як усі інші стають усміхненими — Джеймі Даймон з JPMorgan попередив про рецесію — президент, схоже, насолоджується центральною сценою, граючи з нитками, як кіт.

"Все це непотрібне, організована незгода, сумніви та шкода для його власної розваги", — сказав мені О’Браєн.

"Це хлопець у гаражі з сірниками, які стоять біля бензобака. Тепер, коли тарифна схема Трампа пішла жахливо наперекір — і спроба адміністрації представити її як перемогу "мистецтва угоди" зазнала невдачі — залишається побачити, чи стане це моментом "Чарівника країни Оз", коли завіса відсунеться перед шахраєм. Чи глобальний хаос підірве відчуття панування, яке запропонував Трамп? "Це не реаліті-шоу", — сказав Аксельрод. "Це реальність".

Він продовжив: "Людям подобається ідея скоротити марнотратство, шахрайство та зловживання, доки це не означає, що офіс соціального забезпечення у вашому рідному місті чи програми охорони здоров’я ветеранів закриються, або спалахи кору, тому що вони не знають, що вони роблять. Чи все це складається так, що в якийсь момент люди кажуть: "Знаєте що? Це насправді не працює для мене"?

Колишній власник казино в Білому домі хвалиться, що ніколи не грав в азартні ігри. Але він грає з життям і майбутнім американців. Як дивно, оскільки навіть долар втрачає свою привабливість, що людина, яка довгий час вважалася знавцем брендингу, так сильно зіпсувала бренд США".

Або ще один матеріал, "Трамп на шляху до поразки", його автор Росс Дутхат, теж оглядач The New York Times, раніше він був старшим редактором The Atlantic.

Автор зазначає, "У травні 2017 року, всього за кілька місяців після першої адміністрації Трампа, я написав колонку, в якій стверджував, що його недієздатність була настільки очевидною та руйнівною, що його слід усунути з посади через 25-ту поправку до Конституції.

Це була популярна колонка, але її аргументи не витримали. Білий дім Трампа під час першого терміну залишався аномально хаотичним, і Трамп залишався самим собою, але порівняно з першими місяцями його президентство настільки стабілізувалося, що твердження про недієздатність і заклик до конституційного втручання не відповідали фактам. Моя колонка була написана в дусі "так тривати не може". Але це продовжувалося — і більше того, воно продовжувалося з кращими результатами в економічній та зовнішній політиці, які я вважав можливими, аж до того, що за кілька років після Джо Байдена (який став більш показовим випадком 25-ї поправки!), виборці ностальгували за результатами Трампа.

Для спостерігачів за феноменом Трампа було багато подібних моментів — моментів, коли здавалося, що його помилки призводять до якогось безповоротного краху, або коли здавалося, що з ним політично покінчено назавжди. Знову й знову ці вироки виявлялися передчасними; знову і знову Трамп спокушав долю і жив, щоб розповісти про це.

Саме тому, коли він повернувся на посаду, я пообіцяв уникати передчасних заяв про катастрофу. Я б критикував, але не став би робити так, ніби все непоправно хоча б перший рік.

Цей тиждень серйозно випробував цю рішучість. Жодна політика Трампа на першому терміні не несла в собі комплексних ризиків, пов’язаних з його великою торговельною війною — принаймні загрози рецесії, потенційної загрози глобальній позиції Америки та базовій платоспроможності. Навіть із призупиненням тарифів для кожної країни, масштаб торговельної війни з Китаєм і загальна невизначеність, спричинена "пилкою Трампа", передвіщають економічний біль без чіткого шляху до відновлення.

Це дуже погане місце для президента, який завжди покладався на хороші економічні настрої, і це відбувається на тлі інших неправильних поворотів і розчарувань. У грудні я писав про необхідність плідного балансу між популістськими та техно-лібертаріанськими фракціями трампізму, між духом Дж. Д. Венса та духом Ілона Маска. Я уявляв собі, скажімо, просімейну податкову політику, поєднану з орієнтованою на достаток дерегуляцією, але натомість поки що баланс складається з безрозсудної торговельної війни з популістської сторони та хрестового походу Маска, спрямованого на скорочення кількості керівників уряду без видимої уваги до спроможності уряду. Це свого роду синтез, але не щасливий.

Тим часом усе, що робить адміністрація, вона робить із надлишковою дозою жорсткого хлопця, наче рішуче налаштована відштовхнути будь-яку частину своєї коаліції, яка не повністю віддана справі MAGA.

Недостатньо домагатися депортації; нам потрібно депортувати людей до в’язниці в Сальвадорі, не засуджуючи їх ні за які злочини.

Недостатньо просити наших союзників по НАТО нести більше тягарів; запит повинен прийти з гарчанням, торговою війною та фіксацією на Гренландії.

Недостатньо очистити D.E.I. програми; ми також маємо позбутися наукових досліджень і гуманітарної допомоги.

Все це створює дуже погану траєкторію, і той факт, що Трамп пережив погані траєкторії раніше, не означає, що цій судилося повернути назад. Можливо, цього разу він надто закутий у кокон і нестримний, надто оточений підлабузниками, надто впевнений у своєму місці серед вирішальних постатей історії (хтось має розповісти йому про їхні часто невдалі кінцівки), щоб йти до стабільності та популярності.

Але якби він або його радники захотіли змінити кермо, ми все ще перебуваємо в моменті, коли виправлення курсу було б відносно простим. Економіка ще не перебуває в рецесії, і Трамп перебуває під водою, але ще не дуже непопулярний. Це означає, що зараз у нього є варіанти, яких він не матиме, якщо справи підуть гірше; це означає, що він все ще може проводити свою бажану політику, якщо робитиме це з меншою безрозсудною зневагою.

Він може мати тарифи; він просто не може мати тарифи "Дня визволення" з їхнім масштабом і химерним дизайном. Він може мати депортації; він просто повинен прийняти обмеження, накладені моральною порядністю та Верховним Судом. Він може мати версію Департаменту ефективності уряду, просто переорієнтовану на дерегуляцію, де вона мала бути зосереджена від самого початку. Він може мати прихильників і підлабузників; йому просто потрібні люди в його кабінеті, щоб сказати: "Пане, можливо, ні". Він може навіть сумувати за Гренландією та залицятися до її мешканців. Він просто не може погрожувати захопити її.

Протягом усього часу, коли він був домінуючою силою в нашій політиці, Трамп продемонстрував здатність до того, що можна назвати тимчасовою дисципліною, пов’язаною з грубим інстинктом виживання та відчуттям переважаючих вітрів.

Якщо ці інстинкти все ще з ним, настав час прислухатися до них — і пам’ятати, що хоча у долі є свої улюбленці, ворог завжди чекає".

Куди президент веде Сполучені Штати і американський народ зараз важко спрогнозувати. Дональд Трамп ступив на шлях хаосу. Небаченими з минулого століття тарифами він руйнує звичні торговельні та геополітичні зв'язки, здається, не уявляючи, що вийде в результаті і чим це закінчиться для людства.