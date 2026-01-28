"Должны выйти на результат как можно скорее": Зеленский рассказал о ходе переговоров с США по послевоенному восстановлению Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активном этапе переговоров с Соединенными Штатами по соглашению о послевоенном восстановлении Украины. По его словам, украинская сторона работает максимально оперативно, чтобы как можно быстрее выйти на конкретный результат.

Видео дня

Речь идет о документе, который должен заложить основу для восстановления страны после завершения войны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что вместе с переговорной командой и представителями правительства уже определены ключевые позиции, которые требуют более детальной проработки в будущем соглашении с США по послевоенному восстановлению. Работа с американской стороной, по его словам, продолжается активно и в конструктивном формате.

Президент подчеркнул, что с украинской стороны обеспечена максимальная скорость принятия решений и подготовки предложений. Он также поблагодарил представителей Президента Соединенных Штатов за открытость и готовность к диалогу.

"Работа с американской стороной идет активно, и с украинской стороны – максимальная оперативность. Спасибо представителям Президента Соединенных Штатов за конструктив в переговорах. Должны выйти на результат как можно скорее", – написал глава государства.

Как писал OBOZ.UA, 26 января президент Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в Эмиратах. Он отметил, что во время встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности. Он отметил конструктивность дискуссий и готовность Украины двигаться дальше ради мира.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Россия приняла участие в трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах для "галочки". Агрессору это нужно для того, чтобы избежать большего санкционного давления со стороны Соединенных Штатов и задобрить американского лидера Дональда Трампа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!