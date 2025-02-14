'Должны сесть и поговорить': Келлог заявил, что Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны провести прямые переговоры. При этом "обе стороны должны от чего-то отказаться".

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Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Tagesschau. Также он заверил, что США не собираются договариваться с РФ вне спины Украины.

По словам Келлога, Путину придется пойти на уступки – правда, судя по заявлению, на данный момент только в демонстративном "отказе" от разговоров с "нелегитимным" с точки зрения диктатора президентом Украины.

"Но это не работает. Они (Зеленский и Путин. – Ред.) должны (провести прямые переговоры. – Ред.). И обе стороны должны от чего-то отказаться", – сказал спецпредставитель президента США.

При этом Келлог уверил, что новый глава США не собрался договариваться со страной-агрессором за спиной Украины.

"Для нас понятно, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно два главных действующих лица, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить", – заявил он.

Напомним, ранее Келлог заявил, что и Россия, и Украина должны будут пойти на уступки ради перемирия. По его словам, "обе стороны должны будут отдать понемногу территории".

Также сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что администрация Трампа пошла на уступки России еще до начала мирных переговоров по Украине, а один из британских парламентариев раскритиковал принуждение Украины к территориальным уступкам, назвав позицию США "наибольшей изменой со времен раздела Польши".

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