'Должны сдержать Россию': Фредериксен заявила, что Европа нуждается в Украине чтобы перевооружиться. Видео

Европа не сможет эффективно перевооружиться без участия Украины. Вместе с тем поддержка Киева со стороны европейских государств является не благотворительностью, а элементом коллективной самообороны.

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Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По ее словам, Европа сегодня нуждается в Украине не меньше, чем Украина нуждается в поддержке своих партнеров.

Фредериксен отметила, что вопрос взаимодействия между Европой и Украиной имеет стратегическое значение для безопасности континента.

По словам премьера, помощь Украине не должна рассматриваться как акт благотворительности. Пока существует угроза со стороны России, такая поддержка нашего государства – самооборона.

"Европа не может перевооружиться эффективно без Украины. И наша поддержка Украины – это не благотворительность, это самооборона. Мы должны сдержать Россию, мы должны стоять друг за друга, как друзья и соседи, нордические и балтийские страны, и Украина", – подчеркнула глава правительства Дании.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против создания совместных вооруженных сил Европейского Союза в противовес НАТО. В то же время чиновница поддерживает усиление сотрудничества между странами-членами ЕС.

Также OBOZ.UA сообщал, по оценке чешского президента Петра Павела, страны Европы смогут компенсировать сокращение присутствия американских войск на континенте. При этом создание альтернативных структур как в помощь блоку НАТО, так и чтобы заменить его, не предвидится.

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