Должны обеспечить Украине лучшие позиции для переговоров, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Североатлантический союз продолжит оказывать Украине военную поддержку, чтобы гарантировать сильнейшие позиции на возможных мирных переговорах с Россией.

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Об этом он заявил в Брюсселе перед началом неформальной встречи Совета Украина-НАТО. По словам Рютте, важно не просто добиться переговоров, а сделать так, чтобы их результат гарантировал долговременный мир.

"Очевидно, что мы должны обеспечить для Украины возможно лучшие позиции, когда начнутся переговоры, и быть уверенными, что когда переговоры завершатся, мир в Украине по результатам этих переговоров будет длительным и достижимым, и что Путин не будет больше пытаться вновь захватить ни один квадратный километр Украины в будущем. Это действительно важно. Чтобы достичь этого, нам нужно продолжать военную поддержку", – подчеркнул глава НАТО.

Для достижения этой цели страны НАТО наращивают поддержку Украины. В прошлом году союзники собрали более 50 миллиардов евро военной помощи.

Рютте также анонсировал создание новых структур по поддержке украинских военных. В Висбадене уже действует специализированное командование по координации помощи, а на следующей неделе в Польше начнет работу Совместный центр по анализу, подготовке и образованию Украина-НАТО (JATEC).

"Мы приступим к работе этой общей структуры между Украиной и НАТО, чтобы убедиться, что все уроки и все инсайды от вас были учтены, все события и направления борьбы. Как коллективный Альянс, мы будем учиться от вас и применять эти уроки. Это начнется уже на следующей неделе", – отметил Рютте.

Со своей стороны, министр обороны Украины Рустем Умеров также отметил прогресс в сотрудничестве с НАТО и подчеркнул, что союзники остаются на стороне Украины. Он поблагодарил всех партнеров по Альянсу за жесткую поддержку.

"Сегодня мы должны продолжить наш разговор. Наш фокус внимания – на помощи безопасности. Мы видели, что все союзники поддерживают ее, США также с нами в продолжении этой помощи. НАТО принимает на себя безопасность и тренировку для нас, это уже в процессе, это уже основано благодаря НАТО и его руководству. На этом этапе наше послание таково: мы продолжаем (борьбу), мы сильны, мы способны, и мы достигнем результата", – сказал Умеров.

В среду, 12 февраля, стало известно, что Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины на 185 млн долларов. В частности, в него войдут танки, артиллерия, ракеты и другое вооружение.

Напомним, 12 февраля также стало известно, что Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria, большинство из которых являются новыми. В частности, в прошлом году Латвия оказала помощь на 100 млн евро. Такой уровень поддержки запланирован и на этот, и на следующий год.

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