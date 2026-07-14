"Должны делать больше": Нидерланды призвали наращивать производство боеприпасов для Украины

Нидерланды совместно с национальными оборонными предприятиями намерены существенно нарастить производство боеприпасов для поддержки Украины. Главным стимулом для экстренного расширения оборонных мощностей стали удары России по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

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В связи с этим Нидерланды намерены "производить достаточно боеприпасов". Об этом в соцсети Х сообщила министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус.

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Министр выделила несколько важнейших векторов, на которых сосредоточится Амстердам. Производство снарядов будет осуществляться в тесном сотрудничестве с нидерландским частным сектором, что позволит привлечь новые технологические решения.

Также она уверена, что наращивание военных мощностей выгодно всем сторонам. По словам Йешилгез-Зегериус, это "хорошо для Украины, хорошо для Нидерландов", так как укрепляет безопасность всей Европы и стимулирует локальную промышленность.

"Каждый день мы видим разрушение от баллистических ракет в Украине. Мы, в частности, вместе с нидерландскими компаниями позаботимся о том, чтобы производить достаточно боеприпасов. Хорошо для Украины, хорошо для Нидерландов. Вместе с союзниками мы объединяем усилия", – заявила глава оборонного ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры пообещали передать Украине небольшое количество ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитного ракетного комплекса Patriot. Однако, по его словам, этой помощи всё равно недостаточно для отражения российских атак. В то же время Киев рассматривает возможность наладить собственное производство перехватчиков, способных сбивать баллистические ракеты.

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