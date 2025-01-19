'Должна закончиться война': Корниенко сказал, давят ли западные партнеры на украинские власти касательно выборов

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что западные партнеры пока не требуют от Киева проведения выборов, однако вопросов касательно этого есть много. Но для того, чтобы говорить о любых предвыборных процессах в Украине, нужно, чтобы закончилась война.

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Об этом Корниенко сказал в интервью "Укринформу", рассказывая о своем визите в Берлин, где он участвовал в экспертной конференции. На ней говорили в том числе и о послевоенных выборах и восстановлении демократии.

"Мы в парламенте также знаем все эти вызовы и тоже будем готовы, как только ситуация с безопасностью будет способствовать. Но мы понимаем, что для любых предвыборных процессов должна закончиться война, должен быть справедливый мир для Украины, тогда можем переходить к планированию и проведению всех уже пропущенных, к сожалению, избирательных кампаний", – отметил Корниенко.

По его словам, на конференции от партнеров снова звучали вопросы о возможных выборах. Украинская сторона давала необходимые разъяснения.

"Конечно, есть украинское законодательство и всем, кто хочет ориентироваться в этих вопросах, нужно с ним ознакомиться в этой части. Потому что Конституция, Закон о военном положении и Избирательный кодекс четко регулируют вопросы президентских и парламентских выборов и, соответственно, легитимности этих институций и их представителей", – сказал политик.

Он добавил, что остаются определенные вопросы касательно местных выборов, однако их в этом году Киев рассчитывает решить. По мнению Корниенко, даже местные выборы во время войны не следует проводить.

"У нас есть мнение общества по этому поводу, мы его знаем, что общество не поддерживает эту идею (проведение выборов – Ред.). И в конце концов, тем, кто советует проводить выборы, нужно просто поехать в Украину, пожить неделю под "Шахедами", когда 3-5 тревог в день в Киеве и других больших городах, обстрелы постоянные. Говорить в таких условиях о какой-либо демократической кампании просто нет оснований", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2025 года истекает срок полномочий представителей органов местного самоуправления, и если война будет продолжаться, то возникнет необходимость изменить законодательство. В условиях военного положения вопрос проведения выборов остается сложным, и изменения в законодательстве необходимы для того, чтобы местные чиновники могли продолжать выполнять свои обязанности, отметил Александр Корниенко.

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