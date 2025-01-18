'Не очень понятно, что делать': Корниенко назвал главные вызовы проведения местных выборов в Украине

В декабре 2025 года истекает срок полномочий представителей органов местного самоуправления, и если война будет продолжаться, то возникнет необходимость изменить законодательство. В условиях военного положения вопрос проведения выборов остается сложным, и изменения в законодательстве необходимы для того, чтобы местные чиновники могли продолжать выполнять свои обязанности.

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Пока на Украину не оказывается давление со стороны западных партнеров по проведению президентских или парламентских выборов. Об этом рассказал первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"У нас не очень понятно, что делать с тем, что скоро срок полномочий органов местного самоуправления истечет. Он четко выписан в Конституции – 5 лет. Итак, в декабре 2025 года у большинства председателей общин и депутатов закончится мандат. Здесь нужна какая-то небольшая законодательная корректировка, чтобы они могли и дальше быть в полномочиях, если военное положение снова затягивается и в конце 2025 года не будет возможности проводить выборы", – сказал первый вицеспикер.

Он подчеркнул, что, по его мнению, местные выборы в условиях войны не являются первоочередной задачей. Корниенко также отметил, что пока на Украину не оказывается давление со стороны западных партнеров по проведению президентских или парламентских выборов. Однако вопросы по этой теме постоянно возникают, и украинская сторона разъясняет ситуацию, опираясь на национальное законодательство.

"Потому что Конституция, закон о военном положении и Избирательный кодекс четко регулируют вопросы президентских и парламентских выборов и, соответственно, легитимности этих институций и их представителей. У нас есть мнение общества по этому поводу, мы его знаем, что общество не поддерживает эту идею (проведение выборов – ред.)", – сказал Корниенко.

Он также подчеркнул, что любые выборы во время войны в условиях постоянных обстрелов и тревог бессмысленны, а тем, кто советует проводить их, стоит хотя бы на неделю побыть в Украине, чтобы понять реальность ситуации.

Корниенко также рассказал, что тема послевоенных выборов активно обсуждалась во время визита в Германию, где он принимал участие в конференции, посвященной евроинтеграции Украины. Он отметил, что, как только ситуация с опасностью позволит, Украина будет готова к проведению выборов. Однако для этого необходимо, чтобы война завершилась и наступил справедливый мир, после чего можно будет планировать и проводить избирательные кампании.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже начали изучать европейские модели избирательного права, в том числе и электронное голосование. Но новая модель волеизъявления народа планируется ввести только после окончания войны с Россией.

Ранее Владимир Зеленский обещал, что Украина обязательно проведет честные и справедливые выборы. Однако изначально наше государство и народ нуждаются в установлении справедливого мира.