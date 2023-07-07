Два этих обещания очень связаны между собой, причём первое из них может осуществиться ещё до президентских выборов в США, если второе осуществится сейчас.

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Со второго и начну, ибо оно может стать реальностью уже в течение недели. Дело в том, что на предстоящем саммите НАТО Украине вместо полноценного членства собираются предложить участие в Совете Украина — НАТО.

Так вот, интересно, что в 2002-м году был учреждён аналогичный совет россия — НАТО. В 2008-м в связи со вторжением мордора в Грузию функционирование этого странного органа было заморожено, а в 2014-м уже в связи с аннексией Крыма и боевыми действиями россии на Донбассе работа всё того же удивительного замороженного совета была "дополнительно" приостановлена, хотя ещё в январе 2022-го — за месяц до начала полномасштабной агрессии рф против Украины! — он (устами Столтенберга) подавал признаки жизни. Формально же, судя по всему, совет это не упразднён и до сих пор.

И вот теперь там такое же готовятся на полном серьёзе предложить Украине!!! Может, тогда уж, чтоб не размножать зря органы, всех обьединить вместе: Украина — россия — НАТО???!!! Так пусть это прямо и скажут…

Причина банальна: США не готовы видеть Украину в НАТО и ищут всяческие дефективные заменители её полноценного членства. Между прочим, доиграются. Реальная и эффективная военная помощь откладывается, членство в НАТО откладывается тоже, и даже дорожная карта с конкретными сроками не высвечивается, зато Украину при этом не просто мягко подталкивают к переговорам с россией, а уже неприлично подпихивают, не давая выиграть контрнаступление, для которого как раз и не дают того самого оружия!

США всё больше сдают Украину. Там позабыли, что всё их процветание держится на долларе, который экономически на уровне сегодняшнего курса никак не обеспечен, а обеспечен вместо этого, так сказать, "военно-политически". Пока. То есть ДО того, как обнаружится американская немощь, неспособность одолеть даже предельно ослабевшую россию, какой она является сейчас, когда едва не оказалась поверженной бывшим путинским поваром примерно за сутки. И коль США даже ТАКУЮ россию всё равно боятся, то грош цена и им, и их вонючему доллару: мир переориентируется очень быстро.

Курс доллара держится не на экономике, а на страхе, но трусов не боятся. Всё может рухнуть очень быстро. Сегодня доллар стоит более 7 юаней, но — при его обрушении до чисто экономически обусловленного уровня — на момент выборов уже юань будет стоить 7 долларов! И если падение будет всего лишь таким, то есть всего-то примерно в 50 раз, то это Америке ещё очень крупно повезёт.

Великие не должны играться со своим величием, ибо могут разувеличиться очень быстро, особенно — когда величие дутое. Если Украина не победит, не получит гарантий независимости и безопасности, то с ней вместе проиграют и Соединённые Штаты. В Вильнюсе не просто будут решать, как и когда принимать в НАТО Украину. Там будет решаться судьба Америки, судьба Цивилизации. Китай уже облизывается.