Блог | Виталий Портников: Долгая война Владимира Путина

Американские чиновники все чаще говорят о возможности затяжной войны России против Украины. 1 марта на слушаниях в Конгрессе об этом сказал заместитель министра обороны США Колин Колл, подчеркнувший, что конфликт может длиться от нескольких месяцев до двух-трех лет. 9 марта о том, что российский президент Владимир Путин собирается вести войну против Украины годами, сказала в конгрессе руководительница Национальной разведки США Аврил Хейнс.

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Самый важный вопрос

Разумеется, американская экспертиза — не истина в последней инстанции. Многие в США считали, что Украина не выстоит и нескольких дней в своем сопротивлении России — и ошиблись. Тем не менее с вариантом долгой изнурительной войны стоит работать. Этот вариант может оказаться такой же реальностью, как краткосрочный конфликт. Более того, вполне возможно, что именно этот вариант сейчас и осуществляется Кремлем.

То, что война может быть скоротечной, обычно связывается с возможным украинским контрнаступлением. После него, как считают оптимисты, либо Россия вынуждена будет пойти на переговоры, либо окружение избавится от Путина, либо Россия вообще развалится на части.

Но представим себе, что эти прогнозы не оправдались. Контрнаступление оказалось более или менее успешным — или даже суперуспешным, с освобождением всей конституционной территории Украины. Но никаких переговоров Россия не хочет, Путин никуда не делся, Россия не развалилась, российские войска все так же стоят напротив украинских — только уже на новых позициях и воюют за какой-нибудь разрушенный населенный пункт. А украинские граждане просыпаются от звуков взрывов после очередного массированного ракетного обстрела своих городов.Страшная картина? Но ровно в такой реальности Украина находится сейчас. И получается, что любое контрнаступление может решить вопросы восстановления справедливости и международного права, освобождения территории и граждан, находящихся в оккупации. Но оно не решает самого важного вопроса — вопроса прекращения войны.

Опасности долгой войны

Может ли Украина жить в таком состоянии годами? С экономической точки зрения, как показал прошедший год, может, если помощь Запада сохранится на должном уровне. Украинская экономика в любом случае существует на искусственном дыхании, это ее состояние вряд ли изменится в ближайшие годы. С военной точки зрения — может, если помощь Запада сохранится на должном уровне и не будет исчерпан мобилизационный ресурс. Но тут есть и свои опасности.

Первая из них — скорее психологическая. Украинское общество настроено на быстрое окончание войны, об этом не раз говорили политики и эксперты, начиная от президента страны. Насколько легкой будет адаптации к жизни в постоянно воющем государстве? Как много людей начнет обвинять в сложившейся ситуации не российскую власть, а собственное руководство, как это уже было перед выборами 2019 года? Ответы на эти вопросы можно будет получить именно после того, как состоится украинское контрнаступление: возможно, именно его результаты придаст украинцам сил и способности воспринимать реальность перманентной войны.

Вторая опасность — изменение политической ситуации, связанное прежде всего с президентскими выборами в США в 2024 году. Любой республиканский победитель выборов — отнюдь не только Дональд Трамп — сделает попытку договориться с Владимиром Путиным. По моему мнению — попытку, обреченную на провал. Но поиск безнадежного компромисса неизбежно создаст проблемы, которые не так легко будет преодолеть после того, как новая администрация убедится в тщетности своих усилий. Вообще модель окончания войны в Украине всегда упирается в одно важное противоречие: надежду на то, что Путин рано или поздно пойдет на переговоры, и понимание того, что реалистичных переговоров с Путиным не будет в любом случае.

Третья опасность — демографическая. Долгая война неизбежно приведет к тому, что большая часть уехавших из Украины беженцев закрепится в странах пребывания, к ним могут присоединиться новые соотечественницы с детьми. И соотечественники, несмотря на закрытые для мужчин призывного возраста границы, тоже. Потому что спустя несколько лет войны, когда станет ясна бесперспективность легального воссоединения семей в обозримом будущем, коррупционные инструменты эмиграции будут только совершенствоваться.

Жертвы Кремля

Таких опасностей можно еще насчитать немало. Но самая большая опасность — это сама долгая война. Потому что — при всей адаптивности любого общества к состоянию вечного противостояния — долгая война практически не оставляет перспектив для успешного мирного развития.

Именно поэтому долгую войну нельзя просто констатировать, как хроническую болезнь. Ее нужно вылечить как можно скорее. Нельзя позволить Владимиру Путину годами разрушать Украину и лишить отразившую его атаку страну исторической перспективы. Не только ради Украины, но и ради любой другой страны, которая завтра может стать новой жертвой Кремля.