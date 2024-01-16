Сейчас многие критикуют последние договорённости с Великобританией — дескать, там в соглашении есть только заверения по безопасности, а настоящие гарантии даёт лишь НАТО.

Видео дня

В который раз напоминаю: никаких гарантий Североатлантический договор не содержит и не предоставляет! В статье 5 абсолютно все обязательства совершенно испорчены словами "КОТОРЫЕ СОЧТЁТ НЕОБХОДИМЫМИ" — относительно действий любой страны НАТО в случае какого-то нападения на другую страну НАТО. Сплошная добровольность.

Вдобавок к этому статья 7 того же документа ещё и говорит, что он не затрагивает преимущественной ответственности Совбеза ООН за поддержание международного мира и безопасности. Кто в этом органе как один из 5 его постоянных членов регулярно злоупотребляет правом вето — общеизвестно. То есть имеется ещё один повод ничего не делать: мордор всё сделает за всех.

И, наконец, некто Трамп ещё 4 года назад, как теперь стало известно со слов Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка, заверил председателя Еврокомиссии,что, если кто-то нападёт на Европу, США ни в коем случае не придут ей на помощь. Вот это — настоящее заверение! Не говоря уже о том, что США при его президентстве (если такое снова будет), скорее всего, вообще из НАТО выйдут или будут пытаться отменить статью 5 — даже такую!

Так что Вашингтонский/Североатлантический договор, который ещё иногда называют Уставом НАТО, ничем не лучше Будапештского меморандума. Кстати, о Будапеште, а точнее — про Венгрию. Действия НАТО требуют консенсуса! Именно Венгрия его при необходимости и "обеспечит". Это если Трамп не успеет НАТО вообще уничтожить.

Но лично я считаю, что НАТО не только не лучше, чем Будапештский меморандум, а и значительно хуже его. Ибо меморандум тот никто всерьёз уже и не воспринимает, а вот на волшебное НАТО — надеются даже сейчас. Ради членства в нём готовы на что угодно.

Ну а для россии ужас перед НАТО — один из путинских блефов. Блеф ядерный — чтоб пугать Запад, блеф насчёт НАТО — для оправданий. Удобный повод для агрессии. Блеф на блеф, то есть блеф в квадрате. НАТО делает вид, что пугает, россия — что на это ведётся.

Кто нам реально помогает — понимает это лучше других. Так что не стоит их обижать, говоря, что всё это хорошо, однако же имеем с этого лишь заверения, а вот НАТО — это гарантии. Гарантии???

Ни к чему не призываю. Просто следует иметь в виду. С уважением к первоисточнику.