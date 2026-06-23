"Догадались": Лавров грязно выругался на "круглом столе" по Украине. Видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров нецензурно выругался под прицелом камер во время общения с представителями СМИ. Конфуз произошел на "круглом столе", темой которого было урегулирование ситуации вокруг Украины.

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Нецензурная лексика полилась из уст Лаврова в ответ на слова его заместителя Михаила Галузина. Об этом говорится в Telegram-канале российского оппозиционного издания "Медуза".

Лавров нецензурно выразился во время круглого стола с журналистами

Министр МИД России Сергей Лавров позволил себе нецензурные высказывания во время круглого стола в посольстве с участием журналистов из разных стран, который был посвящен теме урегулирования ситуации вокруг Украины. Лавров выругался перед тем, как ему задал вопрос журналист из Йемена.

На видео видно, что во время короткой паузы между выступлением и вопросами Лавров отвлекся и переговорил со своим заместителем Михаилом Галузиным, который находился рядом за столом справа от него.

Слова Галузина сложно разобрать, зато ответ Лаврова четко зафиксирован на видео.

"Догадались. Уже неплохо… Нет, к х*рам собачьим, все уже", – сказал министр, комментируя фразу своего заместителя.

Напомним, ранее Лавров пригрозил, что РФ и в дальнейшем будет наносить массированные удары по Украине. По его словам, это якобы реакция на украинские атаки и выполнение приказов российского руководства.

Также OBOZ.UA сообщал, что руководство страны-агрессора России продолжает выдвигать требования к Украине и уклоняется от начала добросовестных и содержательных переговоров о мире. В частности, министр иностранных дел РФ заговорил об ущемлении прав русскоязычного населения.

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