'До практической реализации еще нужно дойти': Жмайло напомнил об опыте Афганистана в контексте соглашения о полезных ископаемых

Факт подписания соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не является гарантией безопасности для Киева. Это, прежде всего, было пожелание американского президента Дональда Трампа.

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Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он напомнил, что во время первого президентства Трампа подобное соглашение было подписано с Афганистаном.

"Сам факт сделки не является гарантией. Это была "хотелка" Трампа. Как видите, мы переломили позицию США, чтобы это не было отношения как с колонией в 19 веке. Но само по себе это соглашение ничего не стоит", – отметил эксперт.

По его словам, чтобы реализация стала возможной, в Украине должны быть западные инвестиции, финансовые ресурсы, а также мотивация иностранного капитала защищать фактически 80% нашей страны. Для этого нужна мощная противовоздушная оборона, системы по типу Patriot должны обеспечить безопасность месторождений и работающих там компаний.

"Да, мы согласились на это. Это абсолютно нормальная рабочая здоровая история. Но до практической реализации еще надо дойти. И это неразрывно связано с гарантиями безопасности. Напомню, что в предыдущей каденции Трампа подобное соглашение, но не на таких выгодных условиях, которое продавил официальный Киев, было подписано с правительством Афганистана", – рассказал Жмайло.

В то же время он подчеркнул, что это соглашение не дало никаких положительных последствий для Афганистана и осталось нереализованным.

Напомним, 1 мая стало известно, что Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание совместного инвестфонда, который будет пополняться разработкой украинских недр. Согласно обновленному тексту соглашения Украина сохраняет все недра в собственности и не должна возвращать старые "долги".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине и США опубликовали документ о полезных ископаемых и создании совместного инвестиционного фонда. Документ, который должен быть ратифицирован Верховной Радой, касается месторождений 57 минералов.

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