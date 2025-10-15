'До нашей победы научитесь жить без России': Порошенко дал совет европейцам

Петр Порошенко рассказал, какие основные месседжи он передал союзникам Украины. Чтобы остановить войну, он призвал европейцев предоставить Киеву больше оружия, ввести более жесткие санкции, создавать совместные оборонные проекты и продвигать Украину к членству в ЕС и НАТО.

Об этом Порошенко сказал в эфире телеканала TVP World по итогам Парламентской ассамблеи НАТО в столице Словении.

"Пункт номер один: держите двери НАТО открытыми для Украины. Без членства Украины в НАТО невозможно создать какую-либо устойчивую ситуацию безопасности на континенте. Никакие двусторонние гарантии безопасности не могут заменить статью 5 НАТО. Почему? Потому что это не о безопасности. Это о финансах, деньгах, оружии, поддержке оборонной промышленности – но никто не готов к отправке солдат. Только членство в НАТО и статья 5 НАТО могут обеспечить реальную безопасность", – констатирует пятый Президент.

"Теперь уже все понимают, что это война России против Европы и против НАТО – после появления ударных беспилотников в польском воздушном пространстве, над Балтикой, в Скандинавии. И мы должны сохранять единство, чтобы защитить континентальную безопасность от российского нападения. Сейчас россия атакует каждую ночь, ежедневно наши объекты критической энергетической инфраструктуры, гражданскую инфраструктуру, простых людей", – отметил Порошенко.

"Лучший способ – немедленное прекращение огня, в воздухе, на море и на земле. Нам нужно построить не только стены из дронов. Нам нужно построить стены против дронов. Нам нужно построить фортификационные сооружения. Нам нужно построить минные поля. Нам нужно создать хранилища оружия в Украине. Это поможет. Так будет быстрее и дешевле остановить россию", – считает Порошенко.

"Чтобы мотивировать Россию остановить войну, необходимо сделать несколько важных вещей. Пункт номер один: больше оружия Украине. Пункт номер два: совместные инвестиции в оборонную промышленность. Пункт номер три: адские санкции против россии. Пункт номер четыре: держать двери Европейского Союза открытыми для Украины, основываясь на заслугах, связанных с реформами. И пункт номер пять: держать двери НАТО открытыми для Украины. Нам нужно единство и солидарность. Мы вместе значительно мощнее финансово, чем Россия. Мы вместе значительно мощнее в военном отношении. И эта гонка вооружений сделает с Россией то же, что гонка вооружений сделала с Советским Союзом в 90-х годах двадцатого века", – убежден Порошенко.

"Мы сейчас должны иметь специальную программу, в первую очередь, чтобы остановить войну, построить оборонный потенциал Украины, используя замороженные активы России. А потом – для восстановления Украины, чтобы создать постиндустриальную экономику. Я не сомневаюсь, что Украина может рассчитывать не только на государственные финансы, не только на замороженные активы, но и на прямые иностранные инвестиции, частные инвестиции. Я знаю, как это сделать. Самое важное для нас – это членство в Европейском Союзе, членство в НАТО, безопасность и реформы", – считает пятый Президент.

"Украина в пять раз меньше по экономике, во много раз меньше по размеру от России, но с интеграцией с США, НАТО и Европой мы можем сделать чудо. Мы можем остановить Россию, мы можем ее победить. И мой совет европейским нациям: вы уже показали, как жить без российского газа. Пожалуйста, научитесь жить без российской нефти, и, пожалуйста, до нашей победы научитесь жить без россии", – призвал Порошенко.