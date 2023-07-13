Дмитрий Кулеба ответил на ядерные угрозы Лаврова и рассказал, кого РФ должно бояться больше всего

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг угрозы главы российского МИД Сергея Лаврова устроить "катастрофические последствия" Западу после передачи Воздушным силам ВСУ истребителей F-16. Украинский дипломат считает, что ядерный шантаж со стороны Кремля – это только "бряцание языком".

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Гневные высказывания Лаврова глава внешнеполитического ведомства Украины прокомментировал в Twitter. Он сделал репост новости AFP, где написано: "Россия заявляет, что самолеты F-16 в Украине будут рассматриваться как "ядерная" угроза".

Соответствующее заявление сделал министр страны-агрессора Лавров. Кулеба осадил своего российского "коллегу".

"Единственная угроза России – это украинский солдат. Вот кого Путину и компании следует бояться больше всего", – указал дипломат.

Он уверен в том, что самолеты F-16 будут переданы нашим военным по согласованному графику.

"Россия это проглотит, несмотря на бряцание языком Лаврова", – подытожил глава МИД Украины.

Напомним: в комментарии пропагандистам 13 июля Лавров назвал планы Запада передать Украине F-16 примером "крайне опасного развития событий".

По его словам, Москва будет рассматривать отправку истребителей F-16 ВСУ как "угрозу" со стороны Запада в ядерной сфере.

Как писал OBOZREVATEL:

– Дмитрий Кулеба ранее заявил, что если тренировки украинских пилотов начнутся в августе, первые F-16, вероятно, появятся в украинском небе до конца первого квартала 2024 года. Однако он предупредил, что график может сместиться из-за большого количества нюансов.

– Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 13 июля заявил: несколько недель назад Штаты приняли решение, что ВСУ получат F-16 от стран Европы сразу после обучения украинских летчиков.

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