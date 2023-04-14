Дмитрий Кулеба о гарантиях безопасности для Украины: F-16 лучше всего в настоящее время

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время лучшей гарантией безопасности для нашего государства является ускорение поставок вооружения. В частности, по его словам, украинская армия нуждается в современных истребителях F-16.

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Об этом глава МИД сказал в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, которое опубликовано на его официальной странице в Instagram 14 апреля. Кулеба отметил, что F-16 и другая важная военная помощь могут стать гарантией безопасности в краткосрочной перспективе.

Он подчеркнул, что Украина надеется на положительное решение о передаче истребителей, и что оно будет принято в ближайшее время. Наше государство со своей стороны ежедневно работает над тем, чтобы получить от партнеров положительный ответ относительно F-16.

"В краткосрочной перспективе, конечно, наилучшей гарантией нашей безопасности является ускорение поставок оружия и снарядов, сильное ускорение и принятие положительного решения о предоставлении Украине самолетов F-16", – отметил Кулеба.

Дипломат добавил, что надеется на то, что современные истребители будут переданы украинской армии до саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле 2023 года.

В то же время, в Украине считают, что эта встреча должна сделать шаг к членству нашей страны в Североатлантическом альянсе, а также решить вопрос о гарантиях безопасности до того, как Украина станет частью блока.

В этом контексте, как добавил Кулеба, есть наработка в виде Киевского договора безопасности, на который следует ориентироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинским пилотам понадобится гораздо меньше времени для того, чтобы освоить истребители F-16. Благодаря тому, что у наших военных большой опыт, они смогут научиться управлять такими современными многоцелевыми самолетами даже менее чем за полгода, о которых говорили ранее.