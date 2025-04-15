Для Украины у Трампа есть два варианта – плохой и очень плохой. Интервью с экс-послом в США Шамшуром

Мировые СМИ, комментируя встречу представителя президента США Стивена Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным, отмечают отсутствие прогресса по отношению к Украине и недовольство президента США Дональда Трампа ходом переговоров. Причина такого тупика проста: заявляя о своей готовности к переговорам, Путин не намерен прекращать агрессию, пока не поставит на колени украинцев. Когда его помощники объясняют, что любые переговоры должны быть направлены на устранение "коренных причин" конфликта, они именно об этом и говорят: цель войны не дать Украине стать независимой, крепкой страной, способной защитить себя и самой выбирать союзы.

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Устанет ли Трамп, который в своей соцсети призвал Россию "шевелиться", от промедления со стороны российского диктатора, или он с самого начала решил выполнить все его требования? Пока на этот вопрос окончательного ответа нет, есть только признаки негативного развития событий для Украины.

Однако есть и те, кто считает, что США в течение нескольких недель изменят политику по отношению к России. Среди них – польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

"Мои беседы с чиновниками США показывают, что терпение Штатов не бесконечно", – указывает дипломат.

Если до конца месяца не будет достигнуто прекращение огня, Трамп может ввести дополнительные санкции против РФ, пишут и некоторые американские СМИ.

О проблеме регулирования войны в Украине: чего ждать в ближайшем будущем? Есть ли реальный план у Трампа? Что означают последние заявления представителей американского президента?

Своим мнением по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

– После встречи Путина с Уиткоффом в России заявили, что текущие ее переговоры с США вряд ли приведут к "молниеносным результатам". Такая позиция Кремля противоречит заявленной Дональдом Трампом цели добиться быстрого общего прекращения огня в Украине и длительного мирного соглашения в ближайшее время. Фактически можно констатировать отсутствие результатов, на которые рассчитывал американский президент. На сегодняшний день никаких резких шагов по влиянию на позицию Путина мы не наблюдаем, при этом о том, что США не намерены ждать "месяцы" и дают ему на размышления несколько недель, заявил глава Госдепа Марко Рубио. Собственно, 11 апреля Трамп говорит почти то же самое: "России надо бы пошевелиться". На ваш взгляд, может ли измениться позиция американского лидера по отношению к России и если да, то чего ожидать?

– Введение новых санкций, изменение позиции Трампа – все это в разрезе, я бы сказал, возможного. В то же время что мы видим прямо сейчас? Вы правильно отметили, что США не продвинулись к реализации намерения не только по скорому окончанию войны, но не получили даже прекращения огня и перемирия. Вместе с тем даже эти заявления Трампа, которые характеризуются как жесткие, они не являются такими, какими кажутся. То есть его нынешний подход – с одной стороны, осталось желание прекратить войну, и сделать это как можно быстрее, а в идеальном варианте – на постоянной основе. Потому что ему нужно высвободить руки для решения других проблем. С другой стороны, у него осталось огромное желание переформатировать отношения с Россией. В этот процесс он уже инвестировал определенный политический капитал, приложил много усилий, что было приятным сюрпризом для россиян. Поэтому, несмотря на все эти его заявления, продолжаются активные контакты с российской стороной по многим вопросам.

Что касается Украины, то мы не знаем, как обсуждается эта проблематика на российско-американских переговорах. Но, судя по заявлениям Уиткоффа, который очень восприимчив к аргументации и пожеланиям Путина, ничего позитивного для нас нет. Совершенно очевидно, что Уиткофф свои заявления с прокремлевским видением окончания войны не делал бы, если бы не был уверен, что это одобряется Трапом. Он очень близок к президенту США, входит на сегодняшний день в достаточно узкий круг приближенных лиц и понимает, каким образом нужно подавать ту или иную информацию Трампу.

Не добавляет позитива и заявление еще одного спецпредставителя американского президента – Кита Келлога, якобы "проукраински" настроенного. Его предложение, по-моему, является довольно негативным вариантом для Украины. Хотя этот генерал Келлог и уверят, что его неправильно поняли, но фактически он говорит о разделе Украины. Другой трактовки его предложениям нет. То есть ситуация сегодня развивается таким образом, что я не вижу никаких признаков того, что позиция Дональда Трампа и его администрации может заметно измениться в позитивную для Украины сторону.

– Кажется, что у Вашингтона все еще отсутствует четкий план по продвижению переговоров по урегулированию войны. Поэтому мы и сегодня слышим противоречивые вещи от разных членов администрации президента США. Есть ли для Трампа критическая точка, например, в конце апреля – в мае, когда ему придется решать, что делать с этой проблемой? Ведь реального плана так и нет, все явно идет не по его сценарию из-за нежелания Путина останавливать войну. Может ли Трамп решить отстраниться от этого процесса? К примеру, его фраза: "Наступает момент, когда необходимо либо смириться, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого получится", – может говорить именно об этом.

– Если говорить о какой-то хронологической перспективе, определении какого-то момента, то, честно говоря, в этом плане довольно показательна ситуация с этим таможенным тарифным залпом. То есть то, как это сейчас происходит, свидетельствует о том, что окончательные решения по всем вопросам принимает лично Трамп. И, как он сам сказал, как правило, эти решения принимаются интуитивно, фактически спонтанно. Поэтому я не думаю, что он определил какую-нибудь четкую дату. На мой взгляд, все будет развиваться до того момента, когда у Трампа лопнет терпение, когда он поймет, что поставленную задачу не сможет решить. Таким образом, действительно возможен и такой вариант, что он может сказать, мол, раз так, я пытался, американский народ, вы видите, но ничего не получилось, поэтому пусть разбираются сами. И я совершенно не уверен, что он возложит ответственность на Путина.

При этом, даже если лучший вариант при нынешней ситуации и произойдет, то есть прекращение огня, перемирие на приемлемых для нас условиях, Трамп может сказать, что он выполнил свою задачу, то, что планировал, предпринял, то есть остановил боевые действия. Теперь, мол, европейцы, Украина и Россия, разбирайтесь дальше сами. Это также вполне возможное развитие событий.

– Есть "предложение" Уиткоффа, который после разговора с представителем Путина Дмитриевым предложил Трампу "быстрый путь к соглашению" – предоставление России полного контроля над четырьмя регионами Украины. В качестве альтернативы немедленно появился "план" другого спецпредставителя Трампа – Кита Келлога – в колонке для The Times о разделе Украины на зоны влияния разных стран.

"Мы можем разделить Украину как послевоенный Берлин в рамках "мирного соглашения", когда у вас была российская зона, французская зона, британская зона, американская зона", – заявил Келлог. Да, он потом обвинил The Times в искажении своих слов об Украине. Мол, он "говорил о силах по поддержанию мира после установления режима прекращения огня для поддержки суверенитета Украины и не имел в виду разделения Украины". Так или иначе, но все выглядит достаточно угрожающе для Украины.

– Я бы хотел акцентировать на том, что фактически оба заявления могут удовлетворить Путина. Понятно, что он хочет еще больше, но это отвечает его текущим планам. В принципе, если абстрагироваться от того, что Келлог якобы благосклонен к Украине, то если посмотреть на его план, на то, что он озвучил, получается, что это фактический раздел Украины, "расчленение" ее на зоны, о чем, собственно, Путин и другие представители Кремля неоднократно говорили и предлагали Западу. При этом Уиткофф пошел еще дальше. Он предлагает вариант, когда не просто есть де-факто российская оккупация, а, как говорит Путин, еще больше, то есть официальное признание. В любом варианте любой план, который сейчас, видимо, ходит по кулуарам администрации президента США, исходит из того, что, как часто отмечают в Штатах, Украине предстоит сделать уступки, в том числе территориальные. Похоже, сейчас идет речь о том, что Путину как минимум дается право де-факто содержать украинские оккупированные территории. Остался только вопрос – это будет признано официально или все же нет. Хотя я считаю, что нам легче в любом случае не будет. То есть фактически, если взять заявления Келлога и Уиткоффа, у Трампа, по большому счету, для Украины есть плохой и очень плохой варианты.

– Реакция американцев на российский удар по Сумам, мягко говоря, неоднозначна. "Мне сказали, что они совершили ошибку", – сказал Трамп журналистам по поводу кровавого теракта Путина. Госсекретарь США Рубио отметил, что "ракетный удар по Сумам – трагическое напоминание о важности усилий президента Трампа для прекращения войны". Все выглядит так, будто Путин проводит проверку Трампа на свои любые действия в отношении Украины и американский президент ее уверенно проходит, не реагируя даже на последние кровавые удары. К чему приведет подобная реакция, примерно понятно, к усилению ракетного и другого террора Украины со стороны России.

– Что касается этих ужасающих ударов России по городам Украины, то, в принципе, в позиции Трампа радикально и заметно ничего не меняется. Даже это последнее заявление об ударе по Сумам. По словам американского президента, он считает ужасным и ошибкой только то, что россияне просто попали "не туда". Выходит, то, что они в целом обстреливали город Сумы с гражданскими людьми на улицах, – это в рамках какой-то нормы. К сожалению, преобладает это желание в любых условиях закончить войну, и для этого, как я сейчас вижу, Трамп готов оказывать давление прежде всего на Украину, игнорируя действия России.

Все заявления в сторону России, они очень осторожны и взвешенны. Даже если случается такая трагедия, как в Сумах. В принципе, уже все поняли, насколько изменилась атмосфера по отношению к Украине в Вашингтоне. Раньше ведь заявления из Белого дома после таких кровавых российских терактов были почти автоматическими и всегда с максимальным осуждением. Теперь уже положительно воспринимается даже то, что Рубио назвал "ужасной ситуацией", не возлагая ответственности на Россию и Путина. Это, в принципе, аргументация в духе того, что было сказано раньше, когда Трамп говорил, что Путин затягивает переговоры, но, в принципе, он так же поступал. То есть есть определенное желание идти до последнего в том, чтобы получить эту возможность изменить атмосферу в отношениях с Россией. И ради этого в том числе побуждать Украину к неприемлемым для нее компромиссам.

– Этот открытый террор Путина против мирного населения, эти показательные удары по Кривому Рогу, по центру Сум, с десятками жертв среди мирного населения, среди украинских детей. Не кажется ли вам, что Россия просто демонстрирует Штатам, что будет делать все, что захочет, обострять ситуацию как пожелает, пока не получит то, что планирует, потому что никакого реального давления на нее у них нет?

– Это вполне возможно, тем более что россияне поняли: Трамп в них заинтересован. Путин таким образом говорит, мол, я буду наносить удары, пока Украина не согласится на все мои условия. То есть то, что делает Путин всегда. С одной стороны, он говорит приятные для Трампа вещи, посылает портреты, молится о нем. Вместе с тем он ведет себя достаточно самоуверенно и показывает, что, дескать, пытается реализовать его идеи, содействовать ему в реализации его идей, но будет готов это делать только на своих условиях, о которых он ему сказал.

– Украинская делегация 11-12 апреля посетила Вашингтон, где попыталась согласовать условия соглашения по недрам. Описывая переговоры, американские СМИ отмечают очень напряженную атмосферу из-за "максималистского" подхода администрации Дональда Трампа. Вашингтон выставил условия, серьезно ограничивающие внешнеэкономический суверенитет Украины и на многие годы делающие ее должником США, – и никаких гарантий безопасности. При этом глава Белого дома Дональд Трамп не скрывает: отказ украинских властей от соглашения приведет их к "большим проблемам".

– Для Трампа подписание этого соглашения – принципиальный вопрос, даже не столько потому, что он получает контроль, а по той причине, что сможет продать это своему избирателю, заявив, мол, Байден деньги отдал даром, а я ваши деньги возвращаю. Плюс это, по-моему, еще один способ давления на Украину, чтобы она согласилась на определенные условия прекращения огня. Чем больше я смотрю, каким образом развивается ситуация вокруг этого вопроса, тем больше у меня складывается впечатление, что, может быть, именно неуспех этих переговоров, именно незаключение соглашения и будет еще одним аргументом для Трампа сказать: ну все, мол, не хотите помощи в прекращении войны – значит, не хотите, разбирайтесь с этим сами. Такой вариант я не исключаю.