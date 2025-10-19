'Для сохранения мира на континенте': в Швеции призвали Европу перейти 'в режим войны'

Европе необходимо подготовиться к возможной войне – как морально, так и материально, – чтобы жить в мире. Россия постоянно испытывает единство и решимость Европы, в том числе гибридными операциями, на которые нужно отвечать "и словами, и действиями".

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью RND. Он указал на многочисленные российские провокации, призывая европейцев быть более решительными и "изменить менталитет".

Переход "в режим войны"

"Нам необходимо глубокое осознание, что нас всех в Европе объединяет общее стремление жить в мире. Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовы как морально, так и военно к возможной войне. Необходимо изменить менталитет: мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и сохранять мир", – поделился министр своими размышлениями.

Хотя РФ и устраивает Европе "проверки на единство и решимость", кремлевский диктатор Владимир Путин не добьется успеха, уверен Йонсон.

"Текущая ситуация в сфере безопасности заострила наше внимание. В Швеции общественная поддержка этого курса высока: около 90% населения хотят сохранить или расширить помощь Украине, а подавляющее большинство одобряет увеличение расходов на оборону. Наша близость к России научила нас: мир – это не подарок. Мир – это то, что мы должны защищать каждый день", – подчеркнул глава МО.

Динамика событий в Балтийском море кардинально изменилась

Йонсон считает, что российская агрессия против Украины и Запада превратила Балтийское море "в передовую гибридной войны".

"То, что происходит в Балтийском море, – часть российской войны", – прямо заявил чиновник.

Он объяснил, что более 60% торговли страны-агрессора теперь зависит от этих вод, что является для Москвы весомым стратегическим интересом.

"Растущий теневой флот, используемый для обхода санкций, теперь представляет собой плавучую сеть рисков и провокаций против Европы", – указал Йонсон.

Глава оборонного ведомства заверил, что Швеция является одной из стран, наиболее последовательно отслеживающих эти корабли и подозрительные инциденты, в том числе направленные на объекты инфраструктуры на морском дне.

"Некоторые из них могут быть случайными, другие – явные акты саботажа. С началом миссии НАТО Baltic Sentry эти серьезные инциденты прекратились. Это не может быть совпадением", – заявил министр.

Воздушные провокации России – еще один тревожный звоночек

Йонсон прокомментировал также вторжение беспилотников и самолетов РФ в воздушное пространство стран НАТО. Эти ситуации свидетельствуют, что Москва "готова пойти на политические и военные риски и активизировать свои гибридные операции".

Западу нужно противостоять агрессору, "наносить ответные удары" и "предпринять новые военные шаги".

"Когда Россия пересекает границы, мы реагируем словами и действиями. Да, мы являемся оборонительным альянсом, и наши меры являются обдуманными и соразмерными, но мы всегда будем реагировать.

Россия должна знать: если вражеский военный корабль или боевой самолет вторгнется в наши воды или воздушное пространство, мы будем вынуждены его выдворить – и, если того потребуют обстоятельства, то даже и сбить", – заключил Йонсон.

Как ранее писал OBOZ.UA, 14 октября Военно-морские силы Швеции сообщили об обнаружении и сопровождении российской подводной лодки в Балтийском море. Это судно вошло в регион через пролив Большой Бельт.

