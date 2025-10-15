'Рутинная миссия': в Швеции заявили, что заметили и сопроводили российскую подводную лодку в Балтийском море

Шведские военно-морские силы сообщили об обнаружении и сопровождении российской подводной лодки в Балтийском море. Военные подразделения встретили ее в акватории Каттегат и сопровождали в течение прохождения.

Об этом сообщает ВМС Швеции. 14 октября подводная лодка вошла в регион через пролив Большой Бельт, после чего шведские военные организовали ее сопровождение.

Для контроля ситуации в акватории Каттегат к операции были привлечены подразделения ВВС и истребители, которые следили за движением подводной лодки и обеспечивали безопасность морских коммуникаций.

Военные подчеркивают, что подобные действия являются частью рутинных задач, которые ВМС Швеции выполняют совместно с союзниками для поддержания ситуационной осведомленности в Балтийском регионе.

Что предшествовало

На днях у побережья Франции заметили дизельную подводную лодку "Новороссийск" Черноморского флота РФ. Субмарина всплыла у берегов Бретани.

Ранее сообщали о серьезных технических проблемах на ее борту. В частности речь шла о том, что возникли повреждения в топливной системе "Новороссийска" и топливо начало поступать прямо в трюм.

После того как "Новороссийск" всплыл, Франция отправила для наблюдения за ним фрегат. А в НАТО в очередной раз заявили, что готовы защищать себя, постоянно следя за ситуацией на море.

После инцидента Нидерланды усилили мониторинг за движением российских кораблей в Северном море.

Как сообщал OBOZ.UA, российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск", которая является носителем "Калибров", всплыла у берегов Бретани (регион на северо-западе Франции).

