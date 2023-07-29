Для Пригожина есть два сценария: Порошенко спрогнозировал будущее лидера ЧВК 'Вагнер'

Петр Порошенко в эфире румынского телеканала Antena 3 CNN заявил, что у лидера террористической организации ЧВК "Вагнер" Пригожина есть два варианта будущего – либо Гаага, либо ликвидация по указанию Путина.

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Пятый президент считает, что Пригожину был нужен Путин для террористических операций в странах Африки, однако и эти территории постепенно выходят из-под контроля кремля, пишет "Европейская Солидарность".

"У нас есть два возможных сценария для Пригожина. Лучший сценарий для него – чтобы и он, и Путин оказались перед Международным трибуналом в Гааге. Они должны быть за решеткой, и Путин, и Пригожин. Только так они могут спасти себе жизнь", – считает Порошенко.

"Как бы ему хорошо ни было в России, это временно. А самый реалистичный сценарий – путин ликвидирует Пригожина, потому что он ему не нужен. Он был раньше нужен путину для его террористических операций в некоторых африканских странах: обеспечение военного переворота, оказание давления на режим диктатуры, попытка получить алмазы, золото и другие финансовые ресурсы через Африку. Оставляя кровь и бедность африканским народам. Теперь, когда сменили командира ЧВК, он Путину не нужен. Поэтому Путин однозначно заинтересованный в ликвидации Пригожина. И я ожидаю, что это произойдет в очень, очень недалеком будущем", – прогнозирует пятый президент.

"Но сейчас политика Путина даже на африканском континенте неэффективна. Он пытался пригласить всех африканских лидеров в Россию на саммит Россия-Африка. Во-первых, более половины африканских лидеров отказались ехать в Россию, понимая, насколько пути токсичны и изолированы. И даже с учетом того, что Путин хочет подкупить африканских лидеров, дав им бесплатно зерно. Однако это не работает", – констатирует Порошенко.

"И вторая позиция: даже те, кто был готов приехать, делают заявление с призывом к России не играть в грязные игры с зерновым коридором и немедленно возобновить сделки, ради спасения мира и снижения цен на продовольствие. Речь идет не только о физическом наличии зерна, но и о цене для самых бедных стран. И я абсолютно уверен, что это очередное поражение Путина на дипломатическом пути", – резюмирует Петр Порошенко.

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