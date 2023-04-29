"Для нас он террорист": Зеленский заявил о невозможности диалога с Путиным

Украина до полномасштабной войны пыталась разговаривать с Россией, но преступления Кремля, совершенные против украинцев, показывают, что российская сторона не настроена на диалог. Для Украины и всего цивилизованного мира глава РФ Владимир Путин сейчас – террорист.

Видео дня

О диалоге с Российской Федерацией высказался лидер Украины Владимир Зеленский в ходе большого интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам. Запись разговора была опубликована на YouTube-канале Офиса президента 29 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Корреспондент спросил об отношении Зеленского к переговорам с Путиным, напомнив, что до 24 февраля 2022 года украинская сторона пытались идти дипломатическим путем.

Гарант ответил, что раньше он действительно пытался наладить диалог, "найти предметное решение". Например, в рамках Трехсторонней контактной группы состоялись не десятки, а соти встреч.

Однако, как подчеркнул президент, россияне на хотели что-то решать, а просто тянули переговоры назад, потому что их устраивал замороженный конфликт.

"Это люди, которым нельзя доверять", – заявил Зеленский. В какой-то момент представители официальной Москвы "начали играть в какую-то молчанку", перестали выходить на контакт и "ничего не хотели".

Позже россияне начали выдвигать свои условия через третьи страны. "Засылая к нам кого-то, а сами не выходили на связь. А просто пошли угрозы, вот и все. Так кто они?" – задал риторический вопрос украинский лидер.

"С этим человеком, с президентом Путиным сегодня нельзя говорить. Для нас, для всех он террорист. После того, как он сказал всему миру (я уже не говорю о нас – всему миру) что он "не собирается захватывать территории, не будет никогда полномасштабной войны" [...], такого не может быть", – указал президент.

Он отметил, что в итоге российский диктатор начал полномасштабное вторжение в "брутальном формате", придумав для большой войны название "специальной военной операции". Как сказал Зеленский, Путин – "путешественник в мире кровавых названий" своих преступлений, однако главу Кремля оправдать не сможет никакое название.

"Оправдания ему нет. На сегодня он террорист, который еще и не держит слова. Как, о чем говорить?" – спросил президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее глава МИД страны-оккупанта России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы не отказывается от "серьезных переговоров" по Украине. Он обвинил Украину в продолжении войны и пожаловался, что другие страны "не призывают Киев к диалогу".

– В совместном заявлении Польша, Чехия и Словакия подчеркнули: замороженный конфликт или частичная победа ничего не решат, поэтому нет смысла в переговорах с Россией, пока ее войска находятся на территории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!