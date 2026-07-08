"Для этого существуют соответствующие платформы": в МИД призвали не переносить исторический диалог между Украиной и Польшей в Европарламент

Министерство иностранных дел Украины считает неуместным использование Европейского парламента для обсуждения двусторонних исторических вопросов между Украиной и Польшей. Киев по-прежнему открыт для конструктивного диалога по сложным страницам общей истории, который должен проходить в предусмотренных для этого форматах.

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Об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, сообщает агентство "Укринформ". Позиция была озвучена в Европарламенте после принятия доклада по отчету Еврокомиссии об Украине за 2025 год.

Заявление Европарламента

Таким образом, Европарламент приветствовал открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины в ЕС в июне 2026 года и выразил надежду на скорейшее открытие следующих переговорных кластеров. В свою очередь, евродепутаты положительно оценили прогресс Украины в сфере судебной реформы, борьбы с коррупцией и укрепления демократических институтов в условиях полномасштабной войны.

Украинско-польский вопрос

В то же время в документ включен пункт, касающийся украинско-польских исторических вопросов. Евродепутаты выразили сожаление в связи с решением назвать одно из элитных подразделений Вооруженных сил Украины в честь героев Украинской повстанческой армии (УПА), отметив, что это задевает чувства польской стороны и подрывает добрососедские отношения. В Европарламенте призвали к деэскалации и возобновлению усилий по примирению.

Реакция Тихого

Комментируя это, пресс-секретарь МИД отметил, что Украина приветствует сильные сигналы поддержки со стороны Европейского парламента как в противодействии российской агрессии, так и на пути к членству в Европейском Союзе. Во время рассмотрения документа отдельные политические силы решили поднять тему украинско-польского исторического диалога, предложив соответствующие поправки.

"Считаем такие действия неуместными. Украина и Польша должны обсуждать сложные исторические вопросы именно в двустороннем формате и в рамках профессионального диалога между историками, экспертами и профильными государственными институтами. Для этого существуют соответствующие платформы, в частности конгресс историков", — заявил представитель МИД.

Позиция Украины относительно партнерских отношений с Польшей остается неизменной.

"Именно поэтому усилия наших государств и партнеров должны быть направлены на укрепление единства и совместное противодействие Российской Федерации", – отметил Тихий.

Таким образом, по итогам обсуждения Украина подтвердила готовность к конструктивному украинско-польскому диалогу по всем сложным вопросам общей истории. Ведь такой подход соответствует долгосрочным интересам обоих государств и будет способствовать укреплению европейского единства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "неудачным" решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ почетное звание "героев УПА". Глава польского правительства подчеркнул, что теперь украинская сторона должна сделать первый шаг к снижению напряженности.

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