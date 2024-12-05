Директор Национального музея истории Украины уехал в заграничную командировку и не вернулся: нардепка призвала принять меры

Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук еще в сентябре уехал в заграничную командировку. После этого он уже не вернулся в Украину.

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Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Соломия Бобровская в Facebook. Она отметила, что срок его командировки истек еще 20 сентября. Парламентарий призвала министра культуры Николая Точицкого немедленно принять "управленческие решения" по Андрощуку.

Кроме того, Бобровская рассказала, что в ответ на депутатское обращение ей заявили, что директор Нацмузея "потерялся на открытии выставки в Литве".

"Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук уехал в заграничную командировку и не вернулся", – написала Бобровская.

Она добавила, что, судя по всему, мужчина воспользовался по назначению своими другими гражданствами и отбыл в командировку в Италию и Швецию.

"То, почему они у него вообще есть – это другой вопрос (гражданства других стран. – OBOZ.UA). Надеюсь, что со всей имеющейся информацией управленческие решения относительно пока действующего директора будут приняты немедленно", – резюмировала она.

В Национальном музее истории Украины пока никак не отреагировали на данную информацию.

Впрочем, в комментарии одному из украинских СМИ, Андрощук уже заявил, что "в командировке он не в Швеции, а в Украине". Кроме того, он рассказал, что еще три месяца назад подал заявление об увольнении тогдашнему и.о. министра культуры Ростиславу Карандееву. Причиной назвал отсутствие возможности продлить сроки командировки.

"Я – гражданин Швеции, где проживаю постоянно уже почти 25 лет и где плачу налоги. Это мне дает неограниченное право здесь находиться и пользоваться всеми правами гражданина ЕС. О моем гражданстве Швеции министерство было предупреждено и знало, что там мой дом", – говорится в комментарии.

Андрощук также заявил, что он находился в Украине временно, и это подлежало под действие контракта с Минкультом.

"Национальный музей истории Украины – это моя гуманитарная помощь. То, что он работает во время войны, еще и зарабатывает средства государству и стал известным в мире. И это благодаря не украинскому, а шведскому гражданству и моему имени", – резюмировал он свой комментарий.

Стоит отметить, что Федор Андрощук в последний раз сделал сообщение на своей странице Facebook еще 22 сентября. Он запостил публикацию об открытии выставки "Киевская Русь. Истоки" в Национальном музее Литвы в Вильнюсе, где Андрощук выступал.

Справка

Национальный музей истории Украины является одним из ведущих музеев Украины, его фондовые собрания насчитывают более 800 000 экспонатов.

Федор Андрощук возглавляет музей с 2020 года, он археолог и специалист в области скандинавизма. Кроме того, с 2022 г. он является членом исполнительного совета Европейской ассоциации археологов.

В 1998 году Федор Андрощук защитил докторскую диссертацию в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В течение 1996-2000 годов он работал преподавателем кафедры археологии и музеологии этого же университета. С 2000 года жил и работал в Швеции.

В начале ноября стало известно о том, что одиозный народный депутат Александр Куницкий от "Слуги народа" уехал за границу в командировку и не вернулся в Украину. Вероятно, он сбежал так же, как и его друг Артем Дмитрук.

Перед своим "таинственным исчезновением" нардеп Куницкий снова попал в скандал. На этот раз он в центре Киева ударил ехавшего на самокате парня.

Как сообщал OBOZ.UA, расследователи проекта "Схемы" выяснили, что завод с орбиты нардепа Куницкого продавал зарядные станции для оккупантов в Крым. Журналистам удалось отследить весь путь, по которому украинские зарядные станции производства Autoenterprise попали из Харькова на оккупированный полуостров.

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