Нардеп Куницкий уехал за границу в командировку и не вернулся - Bihus

Одиозный народный депутат Александр Куницкий от "Слуги народа" уехал за границу в командировку и не вернулся в Украину. Вероятно, он сбежал так же, как и его друг Артем Дмитрук.

Видео дня

Об этом сообщил Bihus.Info со ссылкой на источники. Журналисты-расследователи отмечают, что Куницкого не было в Верховной Раде целый месяц.

"Слухи о том, что друг Дмитрука Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся вовремя – не безосновательны. "Слуга народа" и скандальный блогер Куницкий не в Украине", – сообщили источники.

Пока нетрудно сказать, как давно нардеп находится за границей, однако, согласно информации на сайте Верховной Рады из раздела "Голосование депутата", Куницкий не присутствовал на голосованиях в течение всего октября.

Командировка народного депутата во время войны, которая длится более месяца, вызывает вопросы.

Журналисты также напомнили, что Куницкий является другом Николая Тищенко и беглеца Артема Дмитрука. Он стал известен тем, что устраивал многочисленные разборки с патрульной полицией.

Напомним, в октябре 2023 года Куницкий вместе с беглым нардепом Артемом Дмитруком избили украинского военного в Киеве. Парень воевал в самых горячих точках, штурмовик.

За фактом избиения Артем Дмитрук получил подозрение, а Александр Куницкий избежал этого.

Он до сих пор жил по полной, ездил за границу, задерживался в командировках.

Так, в июле прошлого года Куницкий уехал в 5-дневную командировку в Израиль, а вернулся через 3 недели из Флориды. В то время в Украине уже действовал запрет на выезд для должностных лиц во время военного положения без надлежащих оснований.

Перед своим "таинственным исчезновением" нардеп Куницкий снова попал в скандал. На этот раз он в центре Киева ударил ехавшего на самокате парня.

Как сообщал OBOZ.UA, расследователи проекта "Схемы" выяснили, что завод с орбиты нардепа Куницкого продавал зарядные станции для оккупантов в Крыму. Журналистам удалось отследить весь путь, по которому украинские зарядные станции производства Autoenterprise попали из Харькова на оккупированный полуостров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!