Директор Агентства оборонных закупок подал в отставку: чем он запомнился за три года на посту

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов подал заявление об увольнении и покинет свой пост в конце августа. По его словам, решение завершить работу в Агентстве является личным и взвешенным, а увольнение не связано с отстранением или решением руководства.

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За три года работы Жумадилов провел масштабную реорганизацию системы оборонных закупок и цифровизацию обеспечения Сил обороны. Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook.

Жумадилов отметил, что 31 августа станет его последним рабочим днём на посту директора Агентства оборонных закупок.

Он напомнил, что три года назад система оборонного обеспечения работала иначе: закупками занимались различные структуры Минобороны, ответственность была распределена, а значительная часть процессов оставалась в бумажных документах, мессенджерах и таблицах.

В августе 2023 года, после назначения на должность, Жумадилов определил для себя трехлетний срок работы.

Сначала команда создала Государственный оператор тыла, а впоследствии подходы и инструменты, которые показали результат в ГОТ, перенесли в Агентство оборонных закупок. Позже эти две структуры интегрировали в единую систему обеспечения войск.

По словам Жумадилова, система перешла от ручного управления к стандартизированным процессам, программному менеджменту, работе с рынком, риск-менеджменту, комплаенсу и внутреннему контролю.

Больше поставщиков и украинского производства

Одним из направлений изменений стало расширение конкуренции среди поставщиков.

По словам Жумадилова, количество поставщиков в сфере закупок нелетального оборудования за это время увеличилось вдвое. Количество проверенных компаний по летальной номенклатуре превысило 2 тысячи – среди них есть украинские и иностранные производители.

В 2025 году Агентство впервые запустило тендерные закупки вооружения и военной техники в качестве базовой практики.

Число украинских производителей вооружения и военной техники, с которыми работает Агентство, за этот период увеличилось в четыре раза. Доля украинских производителей в закупках, по словам Жумадилова, увеличилась с 44% в 2024 году до 87% в 2026 году.

Военные получили возможность выбирать вооружение

Одним из ключевых изменений Жумадилов назвал запуск онлайн-магазина DOT-Chain Defence.

Через эту платформу военные могут самостоятельно выбирать беспилотники, наземные роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и разведки или другие средства в соответствии с конкретными боевыми задачами.

По приведенным им данным, через DOT-Chain Defence уже поставлено более 1,2 млн единиц оборудования для 486 подразделений Сил обороны. В системе работают 252 поставщика.

Средний срок поставки составляет около девяти дней, а рекордный — одно сутки.

Параллельно команда начала систематически собирать отзывы военных через "Армия+", QR-коды, фокус-группы, глубинные интервью и выезды на места.

Более 90% поставок оружия управляются цифровой системой

По словам Жумадилова, одним из главных направлений работы стала цифровизация оборонных закупок.

Команда создала экосистему DOT-Chain, которая объединяет Генеральный штаб, Министерство обороны, Агентство оборонных закупок, воинские части и поставщиков.

В единую цифровую среду постепенно переносятся заказы, документооборот, графики, поставки и контроль движения ресурсов.

Жумадилов заявил, что в настоящее время более 90% поставок вооружения уже управляются через DOT-Chain Arsenal.

Как изменились тыловые закупки

Отдельно команда перестроила систему закупок продуктов питания для военных.

После скандала с закупками продуктов по завышенным ценам, известного как история с "яйцами по 17", в 2024 году запустили DOT-Chain Food.

Ключевые процессы продовольственного обеспечения перевели в цифровой формат – от формирования заявок на продукты до обработки накладных. По словам Жумадилова, это позволило сократить цикл обеспечения в четыре раза и получить больше данных об объемах и сроках заказов.

В 2025 году команда протестировала новую модель закупок продуктов питания, а в 2026 году приступила к её внедрению. Речь идёт о модели 3PL, при которой продукты и логистические услуги закупаются отдельно, а контроль качества осуществляется ещё до доставки военным.

Также были введены измеримые стандарты работы поставщиков – SLA, предусматривающие контроль полноты, своевременности и качества выполнения заказов.

Жумадилов заявил об отсутствии подтвержденных случаев коррупции

По словам директора Агентства, за три года команда построила систему управления рисками и архитектуру комплаенса.

Он заявил, что за этот период в команде не было подтвержденных случаев коррупции.

В то же время масштаб закупок существенно вырос. За последний год объем закупок вооружения и военной техники увеличился почти втрое, а международное финансирование – в 16 раз.

Жумадилов также отметил, что параллельно удалось сократить просроченную дебиторскую задолженность.

Почему Жумадилов покидает пост

Директор Агентства подчеркнул, что его решение уйти является личным.

"Я покидаю должность по личным соображениям. Меня никто не увольнял и не отстранял", – заявил Жумадилов.

Он признал, что часть запланированных изменений еще не завершена. По его словам, некоторые решения необходимо внедрить, отдельные процессы – масштабировать, а ряд концепций ожидает следующего этапа.

В то же время Жумадилов считает важным, что в Агентстве уже сформирована система, которая должна продолжать работать и улучшать результаты независимо от того, кто будет ее возглавлять.

Он поблагодарил команду, Министерство обороны, Вооруженные силы Украины, украинских производителей и международных партнеров за совместную работу, а также защитников и защитниц Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, отставка генерала Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины стала завершением целой эпохи в войне с Россией. Несмотря на ключевую роль в защите Киева и ряде других решающих операций, его стиль руководства всё чаще вызывал критику среди военных, а политическое противостояние вокруг развития современных технологий в армии в конечном итоге привело к его отставке.

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