Дипломатия не поможет: руководитель литовской спецслужбы сказал, как можно победить Россию

Соединенные Штаты Америки хотят положить конец войне в Украине при помощи дипломатии. Однако страну-агрессора Россию можно победить только военным путем.

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Такое мнение в пятницу, 7 марта, высказал директор литовского Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис. Его слова цитирует LRT.

"Россию можно победить только военным путем, а не дипломатией, к сожалению", – сказал Яунишкис.

Литовская разведка считает, что дипломатическое прекращение войны России в Украине в ближайшем будущем маловероятно. "Мы видим нежелание России закончить эту войну; Россия, несомненно, пытается завершить войну только на выгодных для себя условиях", – отметил директор ДГБ.

Он добавил, что, по оценке разведки Литвы, Россия не будет полагаться на дипломатию, а только на грубую силу. Агрессор продолжит пытаясь захватить как можно больше территорий или оккупировать всю Украину, объясняя это тем, что он "просто защищает себя от угрозы НАТО".

Международное давление, оказываемое на Россию, не меняет ее позицию, а ее растущий альянс с Ираном и Северной Кореей показывает, что Москва не будет гнушаться никакими союзниками и средствами в своей конфронтации с Западом.

Как сообщал OBOZ.UA, в разведке Литвы считают, что в течение трех, максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

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