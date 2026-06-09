Дипломатия должна исходить из того, что позиции Украины на фронте укрепились, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры отмечают укрепление украинских позиций на фронте, что должно стать основой для дальнейших дипломатических шагов. Во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере стороны также обсудили усиление противовоздушной обороны Украины.

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Встреча была посвящена вопросам безопасности, дипломатической координации и поддержки Украины со стороны европейских партнеров. О результатах переговоров Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Президент Украины проинформировал финского и норвежского лидеров о последних контактах на уровне руководства государств в формате E3 – Украина, а также о взаимодействии с американской стороной.

Сейчас союзники Украины оценивают ситуацию на поле боя как такую, где украинские силы имеют значительно более прочные позиции. Именно этот фактор должен учитываться при активизации дипломатических усилий, направленных на достижение справедливого мира.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам противовоздушной обороны. Зеленский отметил, что Россия продолжает наносить удары по украинским городам, общинам и гражданской инфраструктуре, пытаясь компенсировать неудачи и потери на фронте.

В связи с этим стороны обсудили возможности привлечения дополнительных поставок ракет для систем ПВО уже в ближайшее время. Также речь шла о дальнейшем сотрудничестве в сфере создания и развития европейской антибаллистической архитектуры безопасности.

Президент поблагодарил Александра Стубба, Йонаса Гару Стере, а также народы Финляндии и Норвегии за поддержку Украины и подчеркнул, что достигнутые ранее договоренности продолжают реализовываться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Политики встретились в Таллине перед началом саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии. Позже Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

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