'Дипломатические усилия дают результаты': на Мальте стартовала встреча по украинской формуле мира. Все подробности

На Мальте 28 октября стартовала двухдневная встреча глав государств и дипломатических представителей десятков стран Запада и Глобального Юга. Представители более 65 стран собрались для обсуждения украинской Формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

В этот раз участники встречи сконцентрируются на конкретных планах реализации пяти пунктов Формулы мира, касающихся ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, а также освобождения пленных и возвращения депортированных лиц и восстановления территориальной целостности Украины. О старте встречи сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мальта. Начали встречу внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности относительно украинской Формулы мира президента Владимира Зеленского. Более 65 стран – Запад, Глобальный Юг. Дипломатические усилия Украины дают результаты: международная поддержка украинской Формулы мира растет. Большое количество стран Глобального Юга, которые привлечены к встрече – подтверждение этого. Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины", – подчеркнул он.

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Часть стран, представители которых прибыли на Мальту, присоединились к обсуждению Формулы мира впервые.

Ермак подчеркнул, что российские надежды на то, что мир потеряет интерес к Украине – не сбылись. Более того: с каждым месяцем к реализации Формулы мира присоединяется все больше государств со всех континентов.

При этом встречи (на Мальте, а прежде – в Джедде и Копенгагене) носят конкретный характер. Так, на этот раз делегации на Мальте ознакомятся и обсудят конкретные планы реализации пяти пунктов Формулы мира: ядерная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

"Эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разниц стран, а также эксперты", – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что встреча на Мальте является очередным шагом к организации саммита, посвященного установлению мира в Украине.

"Двигаемся к Глобальному саммиту мира лидеров государств. Работаем над общим видением нашей Формулы со странами мира. Триумф международного права – это справедливый мир, в котором агрессор терпит поражение", – резюмировал он.

Напомним, накануне, 27 октября, издание Bloomberg сообщило, что Китай не будет участвовать во встрече на Мальте. Присоединятся к обсуждению страны G-7, Южноафриканская Республика, Катар, Турция и Индия, а некоторые страны, как Чили и Бразилия, примут участие в режиме онлайн.

Авторы статьи подчеркнули, что привлечение Пекина к мирному саммиту очень важно для Украины, ведь Китай имеет значительное влияние на президента России Владимира Путина.

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