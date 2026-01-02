Дипломат назвал главную угрозу для Украины в 2026 году и оценил возможность заключения мира

Главной угрозой для Украины в 2026 году является текущее состояние ее Вооруженных сил и риск дальнейшего отступления, от чего напрямую зависят переговорные позиции по миру. Если решающих изменений на фронте или серьезных проблем у страны-агрессора России не случится, достижение полноценного мирного соглашения выглядит крайне сложным.

Такое мнение в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA озвучил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский. По его словам, определяющим фактором для Украины остается боеспособность ее войска и перспектива удержания контролируемых территорий. Именно от этого, по его словам, зависит возможность говорить о любом формате мира – справедливый или несправедливый.В течение ближайших лет, мир между Украиной и Российской Федерацией, вероятно, не будет заключен, поскольку ни одна из сторон не достигла своих целей.

Дипломат отметил, что Россия как государство-агрессор не реализовала первоначальные планы, а потенциальные договоренности не соответствуют ее стратегическим намерениям. Достигнутые договоренности, по его оценке, могут иметь форму полуформального и временного прекращения огня, которое может длиться годами или даже десятилетиями, подобно ситуации между Северной и Южной Кореей.

В то же время он обратил внимание на принципиальное отличие: в отличие от Южной Кореи, на территории Украины не предполагается присутствие мощного американского военного контингента, поэтому, по словам Веселовского, "говорить о справедливости такого мира не стоит". Справедливый мир возможен только если Россия признает факт агрессии, политическую ответственность и необходимость возмещения нанесенного ущерба, что сейчас выглядит нереалистично.

Отдельно дипломат подчеркнул, что нынешнее состояние ВСУ влияет не только на ход боевых действий, но и на отношение международных партнеров к Украине. Он привел примеры, когда успешные оборонительные действия в отдельных районах способствовали предоставлению финансовой помощи Европейским Союзом и влияли на переговорные позиции американской стороны.

Что касается международного измерения, дипломат обратил внимание на заявления президента Владимира Зеленского о согласовании большинства потенциальных предложений по перемирию с США. В то же время эти предложения не согласованы с Россией и, по оценке дипломата, даже не обязательно являются желательными для американской стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в новогоднем обращении президент Владимир Зеленский отметил:если переговоры о прекращении войны в Украине действительно начнутся – а американский президент Дональд Трамп считает, что к этому "уже приблизились", – военно-политическое руководство нашей страны согласится подписать только конкретное мирное соглашение с конкретно определенными гарантиями безопасности. Такие гарантии безопасности должны обеспечить "сильный мир не на сутки, неделю или два месяца, а на годы".

